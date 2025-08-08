ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДВЕ УЛИЦЕ Почиње санација коловоза у Миколе Кочиша и Дринској
Од недеље 11. августа до краја месеца, грађани Новог Сада мораће да се прилагоде новој саобраћајној ситуацији – привремено се затварају Улица Миколе Кочиша (на потезу од Футошке до Дринске улице) и Дринска улица, због радова на поправци коловозне конструкције.
Поред санације постојећег коловоза, у Дринској улици биће проширена и саобраћајница, што је део ширег Програма одржавања објеката путне привреде на територији града.
Радови ће трајати до 31. августа, а надлежни апелују на возаче и све учеснике у саобраћају да поштују постављену сигнализацију и имају стрпљења током трајања радова.
Из Градске управе подсећају да се током целе године врше интервенције на саобраћајним површинама, како би се унапредила инфраструктура и побољшала безбедност у саобраћају.