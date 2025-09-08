РАДОВИ ПОЧИЊУ ДАНАС Ускоро нов асфлат у Улици браће Бошњак у Футогу
Део Улице браће Бошњак, од Новосадске до Улице цара Лазара, биће пресвучен новим асфалтом. Припремни радови за асфалтирање 970 метара улице почињу данас.
По завршетку асфалтирања, биће уређене банкине. Радове вредне 17,5 милиона динара изводи ЈКП „Пут“, a очекује се да ће бити завршени до 30. септембра.
„ Водећи рачуна о интересима грађана, као и равнoмерном развоју свих делова града, сваке године издвајамо значајна средства за асфалтирање улица у граду, као и у приградским насељима. У последњих тринаест година, значајно је унапређена путна инфраструктура на територији МЗ „Футог“. У периоду од 2012. до 2024. године уложено је преко 670 милиона динара. Само током 2024. године изведене су активности на уређењу саобраћајница у дужини преко 8 km, укупне вредности од 142,4 милиона динара. Апелујемо на све учеснике у саобраћају да имају стрпљења и разумевања, те да посебну пажњу обрате на привремену саобраћајну сигнализацију и најављене измене режима саобраћаја“, истичу у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.