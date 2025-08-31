Распоред сахрана у понедељак, 1. септембра
31.08.2025. 13:34 14:07
На Градском гробљу у Новом Саду у понедељак, 1. септембра ће бити сахрањени:
Драгомир Гојка Вујиновић (1948) у 10.30 сати
Марија Кристине Јелић-Матић (1937) у 11.15
Љубица Милутина Очовај (1946) у 12
Дарко Данила Бокић (1965) у 12.45
Спасенија Митра Михајловић (1932) у 13.30
Софија Велимира Шућов (1941) у 14.15
На гробљу Нови Мајур у Петроварадину биће сахрањен:
Влатко Мије Галиот (1957) у 13
На гробљу у Каћу биће сахрањен:
Милован Славка Радоњић (1950) у 15