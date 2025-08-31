overcast clouds
Распоред сахрана у понедељак, 1. септембра

31.08.2025. 13:34 14:07
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

На Градском гробљу у Новом Саду у понедељак, 1. септембра ће бити сахрањени:

Драгомир Гојка Вујиновић (1948) у 10.30 сати

Марија Кристине Јелић-Матић (1937) у 11.15

Љубица Милутина Очовај (1946) у 12

Дарко Данила Бокић (1965) у 12.45

Спасенија Митра Михајловић (1932) у 13.30

Софија Велимира Шућов (1941) у 14.15

 

На гробљу Нови Мајур у Петроварадину биће сахрањен:

Влатко Мије Галиот (1957) у 13

 

На гробљу у Каћу биће сахрањен:

Милован Славка Радоњић (1950) у 15

