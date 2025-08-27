ФЕСТИВАЛ УЛИЧНИХ СВИРАЧА 28. И 29. АВГУСТА Јубиларно издање враћа се у центар, тамо где је све и настало, свираће се на више места
Фестивал уличних свирача, заједно са партнерима: СОЦ, Пуберај, Bulevar Books, Bulut Hoops и Излет, ове године обележиће 25 година постојања – 28. и 29. августа, на више локација у центру града.
Јубиларно издање враћа се у центар града, тамо где је и настало, на локације које су данас постале идентитетске тачке Новог Сада: двориште хотела „Војводина“ – СОЦ, улица Мите Ружића – Пуберај, Булевар Боокс, Дунавски парк – Излет, кошаркашки терен Bulut Hoops у Соколском дому, Дунавска улица код библиотеке и Католичка порта.
Од Субиног наслеђа до нових бендова – програм у сарадњи са СОЦ-ом Публика ће имати прилику да чује Modern Quartet plays Suba, пројекат настао у оквиру мултимедијалне иницијативе Суба Соба, посвећене оставштини новосадског музичара Митра Суботића Субе, који је стварао у Бразилу. Новооформљени новосадски дуо Зуби (Душан Прентовић и Бојан Вуковић) свој дебитантски наступ одржаће управо на Фестивалу уличних свирача.
Наступиће и Weird Fishes, хрватски музичар Пеки Пеле са диско нумерама са свог дебитантског албума Deguté, као и музички перформанс The Tall Chinese.Још једна локација фестивала биће књижара Bulevar Books, где ће 28. августа наступити ауторски поп-фанк пројекат џез пијанисте Филипа Булатовића – Мапо Кеyс.
Bulut Hoops – дводневни музички програм код Соколског дома Публику код Bulut Hoops терена очекује разноврстан програм – од хип-хопа и гаражног рока до фанка. Прве фестивалске вечери наступиће ¾ реп састава Фујчинела бојс, а атмосферу ће додатно подићи новосадски ди-џеј Филип Грујић. Током друге вечери наступиће ELEVEN, Jimmy Fitzsimmons и новосадски састав ЈАЛ, који окупља музичаре различитих извођачких стилова и афинитета.
Дводневни ди-џеј сетови у Пуберају
У Пуберају ће прве фестивалске вечери, 28. августа, музику пуштати новосадска редитељка и ди-џејица Милана Никић – Бетон и Шљокице. Овај концепт из клуба излази на улицу, претварајући тргу позорницу, а пролазнике у публику.
Друге вечери публика ће уживати у диско звуку двојца из Загреба – Данте Сентимента и Toćha, који наступају под псеудонимом Vitamin disco.
На углу Гимназијске и Дунавске – сусрет уличних свирача и кантаутора На локацији код Градске библиотеке публика ће моћи да чује препознатљиве музичаре са новосадских улица, али и кантауторе који до сада нису имали прилику да се представе.
Кантри-блуз трио The Bad Week враћа се на фестивал, а наступиће и македонски кантаутор Дејан Марковски Дејание из Битоља, који већ пет година путује Европом као улични извођач. Публици ће се представити и Иван Јегдић, ВИС Делфини, победник 13. Такт фестивала Стеван Михајловић STEVXN, Бабилон (некадашњи Техацероси) и дуо The Kitnikez.
Католичка порта – тачка сусрета уличних извођача из Европе
Током две фестивалске вечери наступиће италијански Дуо Паделла, који доноси необичан спој циркуса, импровизације и забаве за све узрасте. Из Мексика долази El Nopalito Clown са позоришном представом, док се италијански састав из Бреше Рустy Брасс Банд поново враћа на улице Новог Сада. Програм употпуњује италијански театар Театро Дуе Монди са представом ФИЕСТА, у којој глумци изводе бурлескне приче инспирисане делима Габријела Гарсије Маркеса.
Регионални музички документарци код Излета
Простор код Излета у Дунавском парку претвара се у биоскоп на отвореном, где ће бити приказани филмови: „Суба, мој друг“, „Прича о Суби“, „Грандпа Гуру“, „Сањалице“ и„Праслован“.
Фестивал уличних свирача – Градић фест 2025. организује Уметничка асоцијација „Инбоx“ из Новог Сада, уз подршку Града Новог Сада и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама