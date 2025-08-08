У ТОКУ СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ Бачки Петровац до 10. августа у знаку изложби, фолклора, спортских такмичења, бициклистичких тура, програма за децу…
Чланица Градског већа за културу Маја Черемиџић Шаиновић и саветник градоначелника Новог Сада Петар Ђурђев присуствовали су централном програму Словачких народних свечаности под називом „У част племенитим делима и годинама“ који је одржан у Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу.
Догађају су присуствовали представници Владе Републике Србије, међу којима потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић, потом представници АП Војводине, амбасадор Словачке у Србији Њ.Е. Михал Павук, амбасадор Србије у Словачкој Њ.Е. Александар Накић, као и представници Словачке Републике.
Представници Града Новог Сада били су и на отварању изложбе „Хлас људу – у корак с временом“ у просторијама те новинско-издавачке установе у Бачком Петровцу. Иначе, 63. Словачке народне свечаности ове године одржавају се од 2. до 10. августа, а програм обухвата преко 40 културних, спортских, уметничких и духовних садржаја – од изложби и позоришних представа, до концерата фолклорних ансамбала, спортских такмичења, бициклистичких тура, дечијих програма и свечане литургије.
Словаци на овим просторима, а посебно у Новом Саду и Војводини, дају значајан допринос укупном развоју заједнице. Град Нови Сад има изузетну сарадњу са Националним саветом словачке националне мањине, али и са удружењима грађана, установама културе. Као Град се поносимо нашом разноликошћу и веома подржавамо неговање историје, културе и традиције свих националних заједница. Сви ми заједно чинимо један мозаик, чија је суштина у хармоничном суживоту, сарадњи и јединству – нагласио је саветник градоначелника Петар Ђурђев.
Словачке народне свечаности су 2009. године проглашене за Национални празник Словака у Војводини. Прве Словачке народне свечаности су одржане 1919. године. У раздобљу између светских ратова, свечаности се организују периодично, али од 1990. године, обнављањем рада Матице словачке у Србији, одржавају се сваке године, првог викенда у августу. Током Словачких народних свечаности у Бачком Петровцу сусрећу се Словаци који живе у Србији, Словаци из околних држава и Словаци из Словачке Републике.
Суорганизатори манифестације су Општина Бачки Петровац, Матица словачка у Србији и Национални савет словачке националне мањине у Србији.