"СРБИ И СЛОВАЦИ ЗАЈЕДНО СУ ПОЛОЖИЛИ НЕКЕ ОД НАЈТЕЖИХ ИСТОРИЈСКИХ ИСПИТА" Министарка Месаровић на обележавању Словачке народне свечаности у Бачком Петровцу
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић присуствовала је на традиционалној манифестацији Словачке народне свечаности, у Бачком Петровцу.
Министарка је нагласила да више од пола века ова манифестација није само културни догађај, већ да сведочи о величини и значају словачке заједнице у сложеном мозаику културног живота наше државе.
-И ако имамо у виду чињеницу да су прве Словачке народне свечаности одржане давне 1919. године, исте године када је почела са радом Гимназија „Јан Колар“, долазимо до закључка да је борба за права Словака на овим просторима, односно на простору данашње Србије, неодвојиво повезана са српским политичким утицајем. То је доказ добронамерности и братског осећаја који наши народи имају један према другом. Поред Словачких народних свечаности, важно месту у очувању словачког националног идентитета имају Словачка евангеличка црква, од којих се посебно по лепоти и значају издваја она у Старој Пазови која датира још од 1771. године, као и Матица словачка. Ове институције представљају темеље за очување, неговање и унапређење националног идентитета словачке заједнице, која већ више од два и по века чини неодвојиви део културног и друштвеног живота у Србији. Држава Србија увек ће бити ту да помогне рад ових установа, што смо до сада небројано пута и доказали.
Месаровић је додала да пријатељство словачког и српског народа није грађено само на језичкој и културној блискост те да је осведочено у заједништву у временима великих искушењима.
-Срби и Словаци заједно су положили неке од најтежих историјских испита. Наша братска Словачка, и поред огромних притисака, остала је доследна примени међународног права и није признала једнострано и нелегално проглашену независност јужне српске покрајине. Косово и Метохија су заветна земља српског народа и сваки народ и држава који су ту чињеницу уважили дубоко су нас дирнули и задужили. Ми то памтимо јер су нас братски подржали онда када нам је било тешко. Ту љубав Словака према Србима никада не смемо заборавити! Као ни вашу помоћ и подршку коју добијамо на путу европских интеграција. Данас, када смо у процесу реализације свеобухватног напретка Србије, у периоду који ће историја памтити као период нашег одлучујућег напретка под вођством председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, ми настављамо предани рад. Наш пут је пут развоја, правде и једнакости! У том смислу можемо пуно да научимо од наше браће и сестара Словака и Словакиња, вредних и поштених људи. Радна етика и поштен рад неке су од вредност којима обогаћујете нашу Србију и наше животе, и на томе вам неизмерно хвала! У развоју наше земље словачка заједница има важно место. Словачка традиција, језик, школе и културне установе представљају понос наше државе. А радна етика и етика стварања примери су како и ми Срби треба у слози да стварамо и градимо своју домовину: деца да се школују и напредују у врлини, а старији да мудрошћу очувају наше историјске и националне вредности. Као што древна словачка пословица каже - добар сусед је најбоља ограда. Знам и уверена сам да нас у даљем напретку ништа неће зауставити! Као што смо били заједно у тешким временима, тако ћемо бити заједно и у годинама нових успеха, у изградњи модерне, праведне и поносне Србије, оне Србије која ради и гради и која братски грли своју словачку браћу и сестре. Хвала вам што ову земљу чините богатијом, различитијом и снажнијом! Живело словачко-српско пријатељство! Живела Србија- закључила је министарка привреде.