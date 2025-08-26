ТОПЛОТНИ ТАЛАС МОЖЕ БИТИ КОБАН ЗА ЛУТАЛИЦЕ Мали гестови помажу животињама да преживе
Велике врућине у Новом Саду не погађају само људе. На улицама све чешће виђамо псе и мачке који у врелим данима траже мало хлада и кап воде.
Док грађани журе својим послом, понеко застане и спусти флашицу или чинију с водом испред зграде. Такви мали гестови могу бити пресудни.
Ветеринари упозоравају да животиње луталице трпе дехидратацију исто као и људи, а асфалт додатно појачава топлоту. Најкритичније је у подне, када се температура на бетону пење и преко 50 степени. Тада су животиње приморане да се завлаче под аутомобиле или уз зидове где има иоле хладовине. У појединим деловима града волонтери и удружења постављају импровизоване појилице и кутије са храном.
Неки грађани у двориштима постављају импровизоване кућице, које током зиме служе као склониште, а лети за заштиту од топлоте
– Пси и остале животиње тешко подносе екстремне врућине, колико је нама људима топло, њима је сигурно дупло више – рекао је шеф прихватилишта „Зоохигијене” Милан Квргић за „Дневник”. – Неке превентивне мере за помоћ напуштеним животињама јесу да им се барем два пута дневно изнесе свежа вода или, на пример, ако имате неки подрум или шупу, држите их отвореним како би се животиње ту сакриле у хлад.
Постоје и грађанске иницијативе које позивају угоститеље да испред својих локала оставе воду за псе. Све чешће можемо видети чиније испред кафића, ресторана и осталих локала.
– Када на улици сретнете пса који се чудно креће, повраћа или има дијареју, велика је вероватноћа да га је погодио топлотни удар – објаснио је Квргић. – Ми апелујемо на грађане да ако примете тако нешто одмах позову „Зоохигијену”, како бисмо могли да реагујемо што пре.
Удружења истичу да проблем луталица не може да се реши преко ноћи, али солидарност може ублажити последице.
Неки грађани у двориштима постављају импровизоване кућице, које током зиме служе као склониште, а лети за заштиту од топлоте. Сведоци кажу да су пси често захвални – враћају се на исто место где су добили воду или храну.
Иако проблем животиња луталица није лако решив, Нови Сад показује да са мало добре воље може да им олакша летње дане. Јер, и оне су део града, и заслужују бар кап освежења и тренутак пажње на плус тридесет пет.