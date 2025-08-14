ТОРОНТО И НОВИ САД: ГРАДОВИ КОЈИ ДЕЛЕ ВИЗИЈУ УМЕТНОСТИ Уметност и технологија као покретачи развоја друштва
На обали језера Онтарио, Торонто не носи само титулу највећег града Канаде, већ и места које деценијама обликује однос уметности и технологије.
Још 1950. година, кроз чувену Торонтску школу комуникација, теоретичар Маршал Меклуан први је указао на то да „медиј јесте порука” – а управо та идеја постала је темељ многих савремених уметничких израза који данас чине срж медијских уметности.
Деведесетих година, Торонто је учврстио свој статус лидера у овој области оснивањем институција попут Media Lab-а Канадског филмског центра, стварајући простор за сарадњу уметника, технолога и стваралаца из других области. Данас, захваљујући снажним колективима визуелних уметника и подршци града, медијска уметност у Торонту достиже рекордне нивое продукције – са више од две милијарде долара прихода годишње.
Центар образовања
Град је и центар образовања у овој области. Универзитет Рајерсон са својим ДМЗ инкубатором предњачи као најјача академска платформа за стартапе у Северној Америци, док се кроз непрофитни сектор отварају простори за уметнике из маргинализованих и недовољно заступљених заједница. Медијска уметност у Торонту није ексклузивна – она је свеприсутна, доступна и ангажована.
Један од најупечатљивијих примера јесте манифестација Nuit Blanche Toronto – ноћна смотра савремене уметности која претвара цео град у изложбени простор. Слично као што Нови Сад користи јавне просторе за интерактивне инсталације, перформансе и дигиталну уметност у оквиру својих фестивала и културних станица, и Торонто медијску уметност укључује у свакодневни живот града.
Институције попут 401 Richmond, Artscape Daniels Launchpad и Centre for Social Innovation постале су културни епицентри Торонта, док градске власти улажу значајна средства у њихов развој. Само у периоду од 2012. до 2016. године, буџет Toronto Arts Council порастао је за чак 80%, омогућивши платформама попут Subtle Technologies да споје уметност, науку и технологију у заједнички језик будућности.
Размена знања без граница
Торонто као Унеско креативни град у области медијских уметности не зауставља се на досадашњем. У плану су нова партнерства са универзитетима, покретање конференција, креирање простора за сарадњу филмских фестивала и јачање улоге уметности у урбаном планирању.
За Нови Сад, Торонто може бити важан партнер и инспирација. Ова два града деле визију уметности као покретача развоја, али и као средства укључивања заједнице, образовања и изградње идентитета. Кроз сарадњу, размену знања и заједничке пројекте, Нови Сад и Торонто могу показати како медијске уметности надилазе границе, језике и континенте – и постају универзална платформа дијалога.