УМЕТНОСТ КОВАЧИЦЕ, ТРАДИЦИЈА И НАИВА НА ИЗЛОЖБИ У НОВОМ САДУ Словачка заједница дубоко је уткана у културни мозаик Војводине

03.09.2025. 15:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Чланица Градског већа за културу Града Новог Сада Маја Черемиџић Шаиновић присуствовала је данас у Музеју Војводине отварању изложбе „Женски сликарски рукопис ковачичког наивног сликарства – од игле и конца до Унеска“, коју је свечано отворио Њ.Е. Михал Павук, амбасадор Словачке Републике у Републици Србији.

Том приликом, Маја Черемиџић Шаиновић изјавила је да је Град Нови Сад поносан на оваква културна дешавања и да ће наставити да пружа подршку очувању и промоцији културне разноврсности.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

- Словачка заједница дубоко је уткана у културни мозаик Војводине и Новог Сада. Наивно сликарство жена уметница из Ковачице, представља посебан уметнички израз препознат и признат у целом свету, који је због своје посебности и изузетности уписан на Унескову листу светске баштине. Град Нови Сад подржава културне програме и активности Националног савета словачке националне мањине и наставићемо заједно да развијамо и унапређујемо Нови Сад – изјавила је Черемиџић Шаиновић.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

На отварању изложбе која промовише стваралаштво уметница из Ковачице обратили су се и Чарна Милинковић, директорка Музеја Војводине, те Павел Бабка, оснивач Галерије и Фондације „Бабка“ из Ковачице.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад
ковачица уметност
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Пише:
Дневник
Нови Сад
