УПРКОС ЗАБРАНИ КУПАЊА ЛЕДИНАЧКО ЈЕЗЕРО ОБОРИЛО СВЕ РЕКОРДЕ Посетиоци долазе са свих страна, тиркизно-смарагдну воду прославио Инстаграм! Због ЈЕДНЕ ствари купачи морају да обрате посебну пажњу

27.08.2025. 12:01 12:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
лединачко језеро
Фото: Screenshot Pink TV/Ilustracija

Надомак Новог Сада налази се Лединачко језеро, једно од 16 вештачких језера на Фрушкој гори. Настало је као и Бешеновачко, као резултат плављења напуштених рударских копова.

Бисер међу фрушкогорским језерима, постао је хит захваљујући фотографијама на друштвеним мрежама које приказују тиркизну воду.

-Биле смо једном и јако нам се свидело, зато што је мирно и све је чисто- рекле су за Пинк две девојке, а један од саговорника телевизије истакао је да су сазнали за језеро преко Инстаграма. 

ledinacko
Фото: Screenshot Pink

Језеро је у приватном власништву Предузећа за експлоатацију камена на Фрушкој гори, поставило је упозорење „Забрањено купање“, због одрона стена, а посетиоци се купају на сопствену одговорност.

ledinacko
Фото: Screenshot Pink

Лединачко језеро не привлачи само туристе, већ и редитеље који су тамо снимали кадрове својих филмова, као и певаче који су снимали спотове. 
 

Лединачко језеро фрушка гора
Нови Сад
