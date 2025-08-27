УПРКОС ЗАБРАНИ КУПАЊА ЛЕДИНАЧКО ЈЕЗЕРО ОБОРИЛО СВЕ РЕКОРДЕ Посетиоци долазе са свих страна, тиркизно-смарагдну воду прославио Инстаграм! Због ЈЕДНЕ ствари купачи морају да обрате посебну пажњу
Надомак Новог Сада налази се Лединачко језеро, једно од 16 вештачких језера на Фрушкој гори. Настало је као и Бешеновачко, као резултат плављења напуштених рударских копова.
Бисер међу фрушкогорским језерима, постао је хит захваљујући фотографијама на друштвеним мрежама које приказују тиркизну воду.
-Биле смо једном и јако нам се свидело, зато што је мирно и све је чисто- рекле су за Пинк две девојке, а један од саговорника телевизије истакао је да су сазнали за језеро преко Инстаграма.
Језеро је у приватном власништву Предузећа за експлоатацију камена на Фрушкој гори, поставило је упозорење „Забрањено купање“, због одрона стена, а посетиоци се купају на сопствену одговорност.
Лединачко језеро не привлачи само туристе, већ и редитеље који су тамо снимали кадрове својих филмова, као и певаче који су снимали спотове.