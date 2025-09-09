ВАРАЖДИН ИМА ПРЕСТИЖНУ ТИТУЛУ УНЕСКО КРЕАТИВНОГ ГРАДА У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ Традиција уткана у савремено стваралаштво
Град Вараждин, смештен на северу Хрватске, 31. октобра 2023. године, на Светски дан градова, добио је престижну титулу УНЕСКО креативног града у области музике.
Одлуку је донела главна директорка УНЕСКО-а Аудреy Азоулаy, чиме је Вараждин постао први хрватски град са овом значајном титулом у музичкој категорији.
Ово признање потврђује богату и дугу музичку традицију града, али и његову посвећеност савременим музичким праксама, културној размени и стварању инспиративног окружења за уметнике. Процес пријаве за чланство био је резултат партиципативног рада локалне заједнице, релевантних стручњака и партнера, уз подршку Хрватске комисије за УНЕСКО при Министарству културе и медија. Уласком у мрежу, Вараждин је нагласио спремност да дели најбоље праксе, развија партнерства која промовишу креативност и јача културне индустрије, интегрисањем културе – посебно музике – у стратешке развојне планове града. Вараждин, са својом богатом музичком сценом, фестивалском традицијом и инфраструктуром, добио је прилику да кроз УНЕСКО мрежу унапреди своју видљивост на глобалном нивоу, али и да инспирише друге градове.
Вараждин и Нови Сад – звук и слика региона
Занимљиво је да Вараждин и Нови Сад, иако различитих културних израза, сада деле заједничку УНЕСКО платформу. Нови Сад, који носи титулу УНЕСКО креативног града медијских уметности, већ је препознат по својим иновативним пројектима у области дигиталне уметности, интерактивних медија и визуелне продукције.
Ова два града, сваки у својој области, могу створити јединствене заједничке пројекте који комбинују музику и медијске уметности. Замислива је сарадња у виду фестивала који би спајао музичке наступе из Вараждина са визуелним и дигиталним перформансима из Новог Сада – догађај који би представљао регион у најбољем светлу и привукао међународну публику.
Као што Нови Сад користи креативне технологије како би проширио границе уметности, тако и Вараждин користи музику као универзални језик повезивања људи. Заједно, они могу обликовати културни идентитет региона на глобалној сцени.
Поглед у будућност
Признање УНЕСКО-а за Вараждин није само одликовање, већ и обавеза да се настави са улагањем у културну инфраструктуру, подршком младим музичарима и јачањем међународне сарадње. Са друге стране, Нови Сад може бити партнер у размени искустава и технологија које унапређују културну продукцију.
У мрежи која повезује више од 350 градова из целог света, Вараждин и Нови Сад сада имају прилику да покажу како креативни потенцијал Балкана може бити глобално препознат. Спој мелодије и слике, традиције и иновације, постаје нова прича која може инспирисати будуће генерације уметника.