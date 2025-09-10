light rain
(ВИДЕО) ЕВО ЗАШТО ЈЕ БИЗОН ТАЈФУН ПОБЕГАО ИЗ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА И ветар је урадио своје, а Тајфун је природно радознао и енергичан

10.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
s
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Одбегли мужјак бизона из Националног парка Фрушка гора, у преподневним сатима враћен је "кући", нимало наивно није било то што је данима тако велика и снажна животиња лутала којекуде по делу Бачке познатом по изузетној популарности код туриста.

Но, права драма се завршила и господин Тајфун је након врло интензивне потраге од стране надлежних служби, лоциран и враћен у свој ограђени хабитат.

Како су за наш портал рекли из Националног парка, четворогодишњак је пет дана био ван ограђеног простора, а на наше питање, што ли је уопште исти и напустио, одговор је следећи...

- До изласка је дошло јер је ограда била оштећена након јаког ветра, а он је снагом успео да је обори - наводе из НП-а.

Иначе, "господину" својеглавог карактера ово није први пут да оде у "шетњу".

-- Да, десило се још једном и то након велике олује када је ограда била озбиљно оштећена - кажу из Парка.

Према њиховим речима, ништа није указивало да би до овако нечега могло доћи.

- Тајфун није имао неке посебне промене у понашању. Као снажан и млад мужјак, природно је радознао и енергичан - објашњвају наши саговорници.

Иначе, како указују, кад се животиња попут Тајфуна да у бег, ту се ради о споју природних инстинката и спољашњих околности.

- Код младих мужјака у овом периоду године инстинкти могу подстаћи кретање, а када се томе дода оштећење на огради после временских непогода, може доћи до изласка из ограђеног простора - наводе из НП-а.

С обзиром да су се на мрежама ових дана појавили коментари људи како су бизона угледали негде, наши саговорници кажу да то нису увек поуздане информације и да званичне које се тичу статуса животиње, бивају објављене искључиво преко "канала! Националног парка.

Наши ловочувари су све време знали где се налази и непрекидно га надзирали - сазнајемо.

Ма крају, савет из прве руке за оне који неком приликом заиста угледају животињу попут Тајфуна јесте да се тако снажном створењу и дивљем, никако не сме прилазити.

 

 

бизон фрушка гора нп фрушка гора
Извор:
(Телеграф.рс)
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
10.09.2025. 10:54 17:03
