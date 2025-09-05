(ВИДЕО) „Нови Сад, град добрих и честитих људи, победиће ваше насиље“ ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЋИН ПОВОДОМ ИНЦИДЕНАТА ИСПРЕД ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Најоштрије осуђујем покушаје блокадера да изазову пожар на Филозофском факултету бацањем пиротехничких средстава, и бруталне нападе на полицију, поручио је градоначелник Новог Сада Жарко Мићин након вечерашњих инцидената.
Како је додао, многи од оних који праве хаос у Новом Саду, нису Новосађани, него су по задатку дошли да пале наш град. Да уништавају. Да руше. Да пале. Да нападају и туку.
Позивам их да престану са насиљем . Даље руке од Новог Сада! Неће вам поћи за руком да изазовете сукобе, поручио је Мићин и додао:
„Нови Сад, град добрих и честитих људи, победиће ваше насиље. Новосађани ће наставити да развијају свој град. Новосађани не желе уништавање, пожаре, насиље и блокаде, већ мир, развој и стабилност“.