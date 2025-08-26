(ВИДЕО) СРПСКИ ГРАДОВИ И ШУМЕ СУ ДОМ НОВОЈ СЕРИЈИ О РОБИНУ ХУДУ Фрушка гора ће се наћи у многим кадровима, а цео свет ће видети панонску лепотицу! Погледајте како тече снимање
Десет епизода о најпознатијем енглеском средњовековном одметнику који је, према легенди, крао од богатих како би давао сиромашнима, долази од Lionsgate Television, а очекује се да ће премијерно бити приказана у САД и деловима Европе крајем ове године.
Али, то не би била нека вест да се ова серија не снима на простору Србије, а да су наше шуме и студији за снимања већ месецима друга кућа светски познатим глумцима.
Фрушка гора као Шервудска шума
Како кажу из продукције, прича прати детињство Робина Худа, као и лејди Меријен, али и све тренутке одметништва. Једна од локација за снимање, која је оживела замке из средњег века, је у Шимановцима. Шервудску шуму "глуми" Фрушка гора, тачније локалитет Гребенски пут.
Фрушка гора, са својим густим шумама и природним пределима, може веома уверљиво да замени Шервудску шуму. Велики део Фрушке горе је под заштитом као национални парк, па нуди широк избор нетакнуте природе, што је савршено за сцене скривања, заседа и живота у шуми.
Панонска лепотица не изгледа специфично „балкански“, што значи да се лако може представити као било које „европско“ средњовековно место. Са добром сценографијом и костимима, публика неће приметити географску разлику.
Боромир из "Господара прстенова" као шериф од Нотингема
Једна од главних улога припала је Шон Бину, познатом по својим улогама у "Господару прстенова" и "Игри престола", који се у нашој земљи снашао као у својој домовини. Он ће играти озлоглашеног шерифа од Нотингема.
Робина Худа игра млади глумац из Аустралије, Џек Патен, док је улога лејди Маријен припала 29-годишњој Енглескињи Лорен Маквин.