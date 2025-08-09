ВРЕМЕ ЈЕ ДА КАЖЕТЕ ЗБОГОМ ЦИГАРЕТАМА Прикључите се групи за одвикавање од пушења 11. АВГУСТА

clear sky
09.08.2025. 12:15 13:07
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
Нова група Саветовалишта за одвикавање од пушења Превентивног центра Дома здравља „Нови Сад” биће формирана и почеће да ради у понедељак, 11. августа, у 18 часова, у амбуланти у Руменачкој улици.

– Рад Саветовалишта са групом траје пет дана, од понедељка до петка, за полазнике је неопходно да му присуствују од првог састанка. Сви заинтересовани могу се пријавити на бројеве телефона 021/4790-668, 064/80-88-120, путем имејл адресе [email protected] или лично у Превентивном цетру у амбуланти Дома здравља, у Руменачкој 102 – наводе у Дому здравља „Нови Сад”.

Иако су предности престанка пушења свима добро познате, велик број пушача тешко успева да остави цигарете. Најчешће се то догађа због адиктивног својства који има никотин. Осим навике и физичке зависности, код пушача се развија и психолошка зависност. Колико ће особа бити успешна у престанку пушења зависи од мотивације за престанак, степена зависности као и од подршке коју добија док пролази кроз рад Саветовалишта.

Премда се модел одвикавања темељи на раду у групи, усмерен је према сваком појединцу, од спознавања мотивације појединца за престанак пушења, преко одређивања типа пушача до анализе досадашњих неуспеха и проналажења нових мотива. 

Појединачно се анализирају предности престанка пушења, важност позитивног размишљања и визуализација себе као непушача. Полазници групе уче о правилној исхрани, важности физичке активности и сличном. Нове групе формирају се сваког месеца.

