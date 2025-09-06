(ФОТО, ВИДЕО) ЗАТВАРАЊЕ МОТО-СЕЗОНЕ УЗ ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ДЕФИЛЕ МОТОРАША Река двоточкаша обрадовала Новосађане
Улицама Новог Сада продефиловала је река мотораша, који су с Мишелука кренули у 14 часова, најављујући затварање овогодишње мото сезоне.
Први викенд септембра обележила је бука мотора који су као један „пловили” од Мишелука до Железничке станице, па пут Кисачке улице до Успенске, право кроз Булевар Михајла Пупина и Жарка Зрењанина до Максима Горког. Мотораши су затим поздрављали пролазнике Булеваром ослобођења, па кроз Цара Душана, право до Булевара Европе, кроз Хаџи Рувимову, па све до Сајма, а на тој рути, не постоји кутак града у ком нису дочекани овацијама и поздравима.
Новосађани су можда већ и навикли да се сваке године у ово време радују неодољивом призору људи на моћним машинама, јер су телефони већ спремно чекали да ухвате овај величанствени моменат, чим су у даљини чули звукове који производи брујање мотора. У наш фокус упали су и потенцијални гости нашег града, који су видно изненађени призором на друмовима, узбуђено махали и ширили задовољне осмехе, срећни што су имали прилике да и ово доживе као туристичку понуду нашег града.
– Ово је 10. дефиле у склопу Ауто – мото берзе. Као и сваке године акценат је дат на ношење заштитне опреме, са посебним фокусом на кацигу, јер она главу чува, али генерално је циљ промовисати безбедност у саобраћају и бајкерске субкултуре. И овога пута су били позвани сви људи који желе учествовати у дефилеу без обзира да ли су у неком клубу – рекао је председник Мото уније Војводине Саша Малиновић.
Међу многобројним учесницима била је и Александра Росић као соло драјвер која је три деценије у свету мотоциклизма. Александра није била једина дама међу моторашима. Придружиле су јој се у јучерашњем дефилеу и другарице из Зајечара, Београда и околних места.
–Љубав према мотоциклизму потекла је од мог оца, који је стари бајкер. Брат и ја пошли смо његовим стопама. Ширимо позитивну енергију и захваљујући друштвеним мрежама подстичемо и друге да скупе храброст и новац и да нам се придруже у вожњама, путовањима, хуманитарним акцијама, дружењима – казала је Александра Росић.
Након дефилеа, мотораши су у оквиру Ауто-мото берзе на сајму обишли изложбу камиона, „олд тајмера”, мотоцикала, али и супер спортских аутомобила, „tuning stayling”, уз осталу понуду која је доступна. Након сајма, афтер партy био је у Лединцима, у просторијама Мото-клуба „Викинг МЦ”, уз свирку и бајкерски пасуљ.