ЗБОГ РАДОВА НА ВРЕЛОВОДУ Затварају се делови трију улица

Реконструкција вреловода у Улици Матице српске и на Тргу Мајке Јевросиме и изградња магистралног вреловода кроз Јастребачку улицу и прикључка за објекат у Улици Јована Поповића 59-61 почиње данас.

Део Улице Матице српске, од раскрснице са Улицом Николе Пашића до кућног броја 6, биће затворен за саобраћај.

Због радова на поменутом тргу заузима се једна саобраћајна трака, бициклистичка стаза и део пешачке стазе у делу Улице Корнелија Станковића.

Планирани рок за завршетак реконструкција је 20. октобар.

Изградња магистралног вреловода и прикључка трајаће до 30. октобра, до када ће бити забрањен саобраћај у Улици Јована Поповића, од раскрснице с Јастребачком до новоизграђеног објекта.