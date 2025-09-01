clear sky
ПРЕДСТОЈИ ПЛАНИРАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА

ОД ДАНАС НЕ РАДИ ШАЛТЕР САЛА МУП-а КОД МОСТА СЛОБОДЕ Послове преузимају шалтери у улицама Радничкој, Сремској и Краља Петра

01.09.2025. 10:46 10:54
Пише:
Леа Радловачки
Извор:
Дневник
МУП
Фото: Дневник.рс / Л. Радловачки

Шалтер сала на Булевару ослобођења 143 од данас није у функцији, а како наводе из МУП-а, функције те шалтер сале преузеће објекти полицијске управе у Радничкој и Сремској улици, као и на Булевару краља Петра, по следећем распореду.

Овакав распоред условила је планирана реконструкција објекта код Моста слободе.

Уручење израђених личних карата и путних исправа биће могуће у шалтер сали Полицијска испостава Стaри град, Радничка 34а, радним данима од 7 до 20 часова и суботом од 7.30 до15.30 часова. Захтеви за израду и уручење возачких дозвола примаће се у шалтер сали у Сремској 1 и то радним данима од 7 до 20 часова и суботом од 7.30 до 15.30. Заказивање термина за израду личних карата и путних исправа (за наредни дан) моћи ће да се обави у шалтер сали на Булевару краља Петра Првог 11, радним данима од 16 часова и недељом: 7.30-20 часова (код дежурног полицајца).

Уручење израђених личних карата и путних исправа биће могуће у шалтер сали Полицијске испоставе Стaри град, Радничка 34а, радним данима од 7 до 20 часова и суботом од 7.30 до 15.30 часова

Из ПУ Нови Сад напомињу да ће запримање захтева за израду личних карата и путних исправа, као и решавање захтева странака заказаних путем портала е-управе, а који су се обављали радним суботама, бити организовани по истом принципу али у шалтер сали на Булевару краља Петра Првог 11, суботом од 7.30 до 15.30 часова. 

шалтер-сала МУП
Извор:
Дневник
Пише:
Леа Радловачки
Нови Сад
Услови коришћења
