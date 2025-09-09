2.500 ЕНГЛЕЗА У БЕОГРАДУ! Добили су савет од своје полиције: Крећите се искључиво по туристичким деловима града”
Утакмица Србије и Енглеске на "Маракани" окарактерисана је као утакмицом "високог ризика" за навијаче британске селекције, којих ће, према писањима медија, бити нешто више од 2.500 у Београду.
Иако Острвљани слове за навијаче који не презају од конфликта на фудбалским приредбама, према изјавама тамошњих медија, делимичан страх ипак се увукао у кости енглеских фанова, који ће са опрезом гостовати у српској престоници.
Због проблема у прошлости са гостујућим навијачима, српска полиција обавезала се да пружи заштиту Британцима, док ће један део органа реда из Енглеске, такође бити у Београду. Међу њима биће и надзорник енглеске полиције, Гарет Паркин, који је уочи вечерашње утакмице (20.45, РТС1, А1П) дао јасне инструкције британским навијачима о понашању и кретању у Београду.
"Знам да су локалне власти окарактерисале овај меч као утакмицом високог ризика. Од полиције смо добили гаранције да постоји детаљан план који би требао да осигура безбедност наших навијача, зато је важно да се придржавају тих правила. Српска полиција, иначе, има искуства са оваквим утакмицама, будући на њихов страствени дерби између Партизана и Црвене звезде, па очекујем да све прође у најбољем реду. Ми ћемо се такође потрудити да осигурамо безбедност. Око 2.500 навијача Енглеске биће у Београду, и наш савет је да се крећу искључиво по туристичким деловима града и да поштују културу земље у коју су дошли. Позната нам је култура у Србији", рекао је надзорник енглеске полиције.