few clouds
30°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

2.500 ЕНГЛЕЗА У БЕОГРАДУ! Добили су савет од своје полиције: Крећите се искључиво по туристичким деловима града”

09.09.2025. 15:54 16:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Евроњуз
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/Heart News West Country
Фото: Youtube prinstcrin/Heart News West Country

Утакмица Србије и Енглеске на "Маракани" окарактерисана је као утакмицом "високог ризика" за навијаче британске селекције, којих ће, према писањима медија, бити нешто више од 2.500 у Београду.

Иако Острвљани слове за навијаче који не презају од конфликта на фудбалским приредбама, према изјавама тамошњих медија, делимичан страх ипак се увукао у кости енглеских фанова, који ће са опрезом гостовати у српској престоници.

Због проблема у прошлости са гостујућим навијачима, српска полиција обавезала се да пружи заштиту Британцима, док ће један део органа реда из Енглеске, такође бити у Београду. Међу њима биће и надзорник енглеске полиције, Гарет Паркин, који је уочи вечерашње утакмице (20.45, РТС1, А1П) дао јасне инструкције британским навијачима о понашању и кретању у Београду.

"Знам да су локалне власти окарактерисале овај меч као утакмицом високог ризика. Од полиције смо добили гаранције да постоји детаљан план који би требао да осигура безбедност наших навијача, зато је важно да се придржавају тих правила. Српска полиција, иначе, има искуства са оваквим утакмицама, будући на њихов страствени дерби између Партизана и Црвене звезде, па очекујем да све прође у најбољем реду. Ми ћемо се такође потрудити да осигурамо безбедност. Око 2.500 навијача Енглеске биће у Београду, и наш савет је да се крећу искључиво по туристичким деловима града и да поштују културу земље у коју су дошли. Позната нам је култура у Србији", рекао је надзорник енглеске полиције.

Пласман обезедио Sofascore

 

навијачи енглези
Извор:
Дневник/Евроњуз
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај