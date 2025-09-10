Неће више на гол Србије
АНГАЖОВАО АДВОКАТЕ ДА ГА ВРАТЕ У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ: Миле Свилар хоће поново у Белгију
После кратке епизоде у репрезентацији Србије Миле Свилар је решио да се врати у национални тим Белгије.
Голман Роме последњих годину дана игра у животној форми, па сматра да је тренутак да настави репрезентативну каријеру, али не наступајући за земљу порекла свог оца – Србију, већ за земљу одакле му је мајка – Белгију.
Свилар је због тога ангажовао адвокатски тим како би му помогли око правних ствари, с обзиром да је био члан селекције Србије.
„Газета дело Спорт“ пише да је најбољи голман Серије А убеђен да постоји „рупа у закону“ коју ће адвокати пронаћи и искористити за његов долазак у репрезентацију Белгије, за чије је млађе категорије наступао.
Свилар је у септембру 2021. године дебитовао за сениорски тим Србије на пријатељској утакмици против Катара, али се после тога очигледно предомислио.