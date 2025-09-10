overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Неће више на гол Србије

АНГАЖОВАО АДВОКАТЕ ДА ГА ВРАТЕ У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ: Миле Свилар хоће поново у Белгију

10.09.2025. 18:24 18:27
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Seria A

После кратке епизоде у репрезентацији Србије Миле Свилар је решио да се врати у национални тим Белгије.

Голман Роме последњих годину дана игра у животној форми, па сматра да је тренутак да настави репрезентативну каријеру, али не наступајући за земљу порекла свог оца – Србију, већ за земљу одакле му је мајка – Белгију.

Свилар је због тога ангажовао адвокатски тим како би му помогли око правних ствари, с обзиром да је био члан селекције Србије.

„Газета дело Спорт“ пише да је најбољи голман Серије А убеђен да постоји „рупа у закону“ коју ће адвокати пронаћи и искористити за његов долазак у репрезентацију Белгије, за чије је млађе категорије наступао.

Свилар је у септембру 2021. године дебитовао за сениорски тим Србије на пријатељској утакмици против Катара, али се после тога очигледно предомислио.

 

Спорт клуб

миле свилар фудбал
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај