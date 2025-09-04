БИВШЕМ ФУДБАЛЕРУ ФУЛАМА СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ Доживео тешку несрећу!
Абдеслам Уаду, некадашњи фудбалер Фулама и садашњи тренер Орландо Пајратса, клуба из Јужне Африке, доживео је тешке повреде у саобраћајној несрећи у овој земљи.
Несрећа се догодила у недељу увече на аутопуту Р21 код Гаутенга, када је Уаду зауставио аутобус и заједно са сарадницима кренуо да помогне унесрећенима из претходног судара.
Док су пружали помоћ, у заустављена возила залетео се камионет, услед чега је повређено више чланова стручног штаба и играча. Међу њима је и сам Уаду (46), који је пребачен у болницу са озбиљним повредама. Посебно тешко је прошао тренер голмана Тајрон Дејмонс – задобио је вишеструке преломе ноге и одмах је оперисан. Повређен је и дефанзивац Тапело Коки, који чека додатне прегледе колена.
Званичним саопштењем клуб је истакао да је здравље и опоравак повређених у овом тренутку једини приоритет, као и да су сви погођени догађајем добили пуну подршку. Орландо Пајратс је замолио медије и јавност за разумевање и поштовање приватности.
Ова несрећа догодила се непосредно након победе Пајратса од 3:0 против Чипа јунајтеда, али планови и припреме за предстојеће финале МТН8 купа сада су у другом плану.
Уаду је европској публици познат још из времена када је носио дрес Фулама, у који је стигао 2001. године из француског Нансија за два милиона фунти. У Премијер лиги је одиграо 38 утакмица, а касније наступао и за Рен, Валансијен, као и за клубове у Грчкој и Катару. За репрезентацију Марока уписао је 58 мечева и носио капитенску траку. Тренерску каријеру гради од 2013, а овог лета преузео је Орландо Пајратс.