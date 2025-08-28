clear sky
БИВШИ ИГРАЧ ПАРТИЗАНА РАЋА ПЕТРОВИЋ ВРАЋА СЕ У СРПСКИ ФУДБАЛ? "Има привлачну понуду из Србије..."

28.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Real Zaragoza

Ништа од Кипра, Радосав Петровић је одлучио да одбије понуду тамошњег Ипсонаса због оне привлачне коју је добио из Србије!

Тако барем тврди медијски представник Ипсонаса, Кристофорус Михаелудис, који је навео да је са Петровићем све било договорено, али...

- Све смо се договорили са Петровићем, потписи су били спремни, али се он повукао у последњем минуту и рекао нам да је добио привлачну понуду из Србије. Нисмо желели да инсистирамо више, пустили смо га да сам одлучи, тако да га нисмо довели - рекао је Михаелудис.

Није познато који тим из Србије жели Петровића, мада се овог лета спекулисало да би могао да се врати у Партизан, клуб из ког се отиснуо у иностранство.

Некадашњи репрезентативац Србије има 36 година и слободан је у избору нове средине, што значи да стиже без обештећења.

 

 

кипар трансфер Србија
Спорт Фудбал
