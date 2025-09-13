БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА СПАРТАКОМ: Очекује нас веома тешко и изазовно гостовање у Суботици
Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић изјавио је данас да "црно-беле" очекује веома тежак и изазован меч против Спартака и додао да клуб из Хумске не бежи од улоге фаворита у утакмици осмог кола Суперлиге Србије.
Благојевић је подсетио да меч са Спартаком долази после репрезентативне паузе. Он је истакао да због обавеза у репрезентацији тек од среде има на окупу цео тим.
Утакмица између Спартака и Партизана биће одиграна сутра од 19.30 часова у Суботици.
"Очекује нас веома тешко и изазовно гостовање из неколико разлога. Први и основни је разлог зато што смо ми млада екипа, која се тек формира и која тек гради свој идентитет. Никако не може ни једној обавези која је испред нас да приступамо опуштено. Други разлог је тај што је испред нас екипа Спартака, која је у претходним утакмицама показала одређени квалитет. Екипа Спартака је на утакмицама против Железничара и Новог Пазара показала да имају одређени карактер и квалитет", рекао је Благојевић на конференцији за медије у Београду.
Он је подсетио да Партизан на последња два меча против Спартака није успео да забележи победу.
"Играли смо у пролећном делу прошле сезоне у Београду без победника, 2:2, а пре тога смо изгубили у Суботици. Све то позива на озбиљан опрез. Изузетно поштујем колегу Душана Ђорђевића. Знам да се ради о озбиљном тренеру, који ће сигурно припремити екипу против нас. Плус наше последње гостовање у Нишу са кога не носимо у потпуности позитивне утиске. У сваком тренутку ова екипа једноставно мора да пружи максимум. Свих 90 минута мора да постоји озбиљан приступ како бисмо дошли до резултата какав желимо", навео је Благојевић.
Партизан се тренутно налази на првом месту на табели СЛС са 16 бодова из шест утакмица, док је Спартак на 13. позицији са шест поена из седам мечева.
"Само име Партизана доноси бреме фаворита. То нема ништа спорно, без обзира на ситуацију и без обзира који тим изађе на терен, макар изашли и кадети. Али свесни смо да смо млада екипа у сазревању, која расте, гради се и гради свој идентитет. То има предности, али има и недостатке. Као и сви клубови, и ми имамо своју проблематику и изазове у раду. Не бежимо од улоге фаворита на овој утакмици, а да ли ће бити тешко - биће сигурно. На нама је да наметнемо своје вредности, да смањимо грешке које су се појављивале у претходним утакмицама и да се надамо најбољем", истакао је Благојевић.