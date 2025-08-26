clear sky
БОДЕ ГЛИМПТ ПРВИ ПУТ У ЛШ: Пирова победа Штурма

26.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/Mats Torbergsen/NTB Scanpix via AP

Фудбалери Боде Глимта пласирали су се први пут у Лиги шампиона иако су у реванш мечу плеј-офа поражени од Штурма резултатом 2:1 јер су у првом мечу код куће декласирали ривала са 5:0.

Голом Матијаса Јоргенсена у 15. минуту шампион Норвешке је повео у Клагенфурту, где клуб из Граца игра европске мечеве као домаћин. Штурм је преокретом стигао до почасне победе, голове су дали Сиди Јата у 30. и Тим Оерман у 73. минуту.

Пре Боде Глимта, дебитантски наступ у Лиги шампиона осигурали су и Пафос који је елиминисао Црвену звезду и казахстански Каират, који је после пенала елиминисао Селтик. 

Последња четири учесника Лиге шампиона биће позната после сутрашњих реванш мечева плеј-офа.     

лига шампиона
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
