БОГДАН МИРЧЕТИЋ СЕ СЕЛИ У ПОЉСКУ: Зрењанинац ново појачање Ракова

04.09.2025. 13:41
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Bogdan Mircetic
Фото: ФК Раков

Богдан Мирчетић је нови играч Фудбалског клуба Раков из пољског града Ченстохове. ФК Раков је и званично представио фудбалера из Зрењанина, који ће наредног месеца напунити 20 година.

Према писању медија, Мирчетић је у Раков прешао за 1,5 милиона евра и са пољским клубом је потписао четворогодишњи уговор.

Раднички 1923 из Крагујевца ће захваљујући овом трансферу приходовати 1,2 милиона евра, док ће 300.000 евра отићи Партизану, у складу са ранијим договором два клуба приликом Мирчетићевог преласка прошлог лета.

Подсетимо, изузетно талентовани фудбалер из Зрењанина је прошлог лета стигао из Партизана у Раднички 1923 и за кратко време постао један од најзапаженијих играча Суперлиге. Мирчетић је изданак омладинске школе београдског Партизана и био је члан шампионског тима црно-белих нада који је освојио Омладинску лигу Србије у сезони 2022/23. Његове добре игре нису промакле европским скаутима, па је Раков одлучио да уложи 1,5 милиона евра у довођење 19-годишњака, уз додатне бонусе и проценат од наредне продаје.

Занимљиво је да су београдски црно-бели овог лета покушали да врате Мирчетића, али их је он одбио уз образложење да то не би било коректно према Крагујевчанима.

„Он је свестрани играч у нападу и може да игра ‘један на један’. Често дрибла и прави велику разлику у индивидуалним дуелима. Он је неустрашив играч, увек је активан и контролише игру. Може да створи нешто ни из чега и да покрене лопту из наизглед безнадежних ситуација“, представили су Мирчетића пољски медији.

Богдан Мирчетић је у изјави за клупски сајт ФК Раков изјавио да је веома срећан што је дошао.

– Хтео бих да се захвалим управи и тренеру који су ми омогућили да дођем. Желим да помогнем овом великом тиму, колико год је могуће, да освоји лигу и титулу – поручио је млади Зрењанинац и позвао фанове да их бодре на свакој утакмици и буду њихов 12. играч.

Ж. Балабан

