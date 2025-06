БОМБА У НАЈАВИ Милош Керкез пред трансфером у Ливерпул за 40 милиона фунти

Након што је допутовао из Београда, Керкез ће обавити лекарске прегледе, а званична потврда трансфера очекује се у уторак.

Потписаће петогодишњи уговор са Ливерпулом, који ће трајати до 2030. године. Овај трансфер, који не укључује никакве додатне бонусе, јасно показује Ливерпулову намеру да ојача своју одбрану, што би могло довести до промене улога постојећих левих бекова Ендруа Робертсона и Костаса Цимикаса.

🚨✈️ EXCL: Milos Kerkez and his family on the way to Merseyside! 🇭🇺



The first exclusive picture of the left back as Liverpool player with transfer due to be signed and sealed on Tuesday.



Here we go, confirmed. 🔴✅ pic.twitter.com/0J7wTk3ea7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025