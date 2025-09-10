light rain
„БРЂАНИ“ НАДИГРАЛИ ЗВЕЗДУ: Чука сместила шест голова у мрежу црвено-белих

10.09.2025. 18:10 18:11
спорт
Фото: ФК Чукарички

Велику победу остварила је екипа млађих кадета Чукаричког, која је у оквиру другог кола лиге под окриљем Фудбалског савеза Беорада славила против вршњака из Црвене звезде са чак 6:1.

Тај дуел био је игран на стадиону БАСК-а, а већ на полувремену дечаци у бело-црни дресовима које са клупе предводи Лазар Поповић имали су три гола вишка, редом су погађали Душан Јовановић у 3, Матеја Радосављевић у 18. и Данило Фекете у 31. минуту.

Наставили су млади фудбалери Чукаричког са сјајном игром и у другом полувремену, кад су своје друге голове постигли Фекете у 48. и Јовановић у 73. минуту, а погодио је и Немања Тривић у 80. минуту. Почасни гол за црвено-беле постигао је Вељко Берић у 78. минуту.

После два кола у лиги млађих кадета Чукарички је на довећем месту на табели са максималних шест бодова, колико још има само Локомотива. У трећем колу у суботу Брђани ће гостовати екипи Рабона 2020.

Спорт Фудбал
