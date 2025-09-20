БУРНА УВЕРТИРА ДЕРБИЈА ХАЈДУК – ДИНАМО: Приведено 18 навијача
20.09.2025.
До почетка фудбалске утакмице Хајдука и Динама у 17 часова на сплитском Пољуду приведено је 18 особа.
Међу приведенима је шест навијача Хајдука и 12 навијача Динама, објавила је хрватска полиција, преноси Хина.
Полиција је позвала на спортско и коректно навијање уз напомену да ће сва
"противправна понашања" бити санкционисана сагласно Закону о спречавању нереда на спортским такмичењима.
Фудбалери Хајдука играју против Динама у дербију 7. кола СуперСпорт ХНЛ.
Највећи дерби хрватског фудбала Хајдук и Динамо дочекују изједначени на врху табеле, с 13 бодова, с тим да загребачка екипа држи прво место због боље гол разлике.