БУРНА УВЕРТИРА ДЕРБИЈА ХАЈДУК – ДИНАМО: Приведено 18 навијача

20.09.2025. 17:55
Дневник
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

До почетка фудбалске утакмице Хајдука и Динама у 17 часова на сплитском Пољуду приведено је 18 особа.

Међу приведенима је шест навијача Хајдука и 12 навијача Динама, објавила је хрватска полиција, преноси Хина.

Полиција је позвала на спортско и коректно навијање уз напомену да ће сва 

"противправна понашања" бити санкционисана сагласно Закону о спречавању нереда на спортским такмичењима. 

Фудбалери Хајдука играју против Динама у дербију 7. кола СуперСпорт ХНЛ.

Највећи дерби хрватског фудбала Хајдук и Динамо дочекују изједначени на врху табеле, с 13 бодова, с тим да загребачка екипа држи прво место због боље гол разлике. 

 

