ОДРЕЂЕНИ САСТАВИ ЗА 177. ВЕЧИТИ ДЕРБИ: Благојевић и Милојевић без изненађења
20.09.2025. 18:13 18:15
Тренери фудбалера Партизана и Црвене звезде Срђан Благојевић и Владан Милојевић одредили су очекиване саставе за 177. вечити дерби.
Партизан: М. Милошевић – Рогановић, Симић, Милић, Јурчевић – Драгојевић, Угрешић – Сек, Вукотић, Трифуновић – Ј. Милошевић
Црвена звезда: Матеус – Сеол, Лековић, Вељковић, Тикнизијан – Хендел, Елшник, Костов – Иванић, Катаи, Арнаутовић.
Дерби у Хумској почиње у 19 сати.
