clear sky
28°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДРЕЂЕНИ САСТАВИ ЗА 177. ВЕЧИТИ ДЕРБИ: Благојевић и Милојевић без изненађења

20.09.2025. 18:13 18:15
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда/ФК Партизан

Тренери фудбалера Партизана и Црвене звезде Срђан Благојевић и Владан Милојевић одредили су очекиване саставе за 177. вечити дерби.

Партизан: М. Милошевић – Рогановић, Симић, Милић, Јурчевић – Драгојевић, Угрешић – Сек, Вукотић, Трифуновић – Ј. Милошевић

Црвена звезда: Матеус – Сеол, Лековић, Вељковић, Тикнизијан – Хендел, Елшник, Костов – Иванић, Катаи, Арнаутовић.

Дерби у Хумској почиње у 19 сати.

Пласман обезедио Sofascore
фк црвена звезда
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај