СУБОТИЧАНИ НАСТАВИЛИ ЦРНИ НИЗ: Без победе у осам дуела, пали и у Крагујевцу
20.09.2025. 17:49 17:52
Фудбалери Радничког из Крагујевца победили су на свом терену Спартак из Суботице резултатом 2:0 у мечу деветог кола Суперлиге Србије.
Домаћи тим је повео у 18. минуту, када је Луај Бен Хасин погодио из пенала, а Естер Соклер је у 82. минуту потврдио победу екипе из Крагујевца.
Раднички је остварио трећу узастопну победу и тренутно се налази на четвртом месту на табели Суперлиге са 12 бодова.
Спартак има осам утакмица без победе и налази се на последњој, 16. позицији на табели са шест бодова.
