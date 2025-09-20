clear sky
28°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУБОТИЧАНИ НАСТАВИЛИ ЦРНИ НИЗ: Без победе у осам дуела, пали и у Крагујевцу

20.09.2025. 17:49 17:52
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Pixabay

Фудбалери Радничког из Крагујевца победили су на свом терену Спартак из Суботице резултатом 2:0 у мечу деветог кола Суперлиге Србије.

Домаћи тим је повео у 18. минуту, када је Луај Бен Хасин погодио из пенала, а Естер Соклер је у 82. минуту потврдио победу екипе из Крагујевца.

Раднички је остварио трећу узастопну победу и тренутно се налази на четвртом месту на табели Суперлиге са 12 бодова.

Спартак има осам утакмица без победе и налази се на последњој, 16. позицији на табели са шест бодова.

Пласман обезедио Sofascore
фк спартак суботица суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај