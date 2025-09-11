overcast clouds
ЧЕЛСИЈУ ПРЕТИ ОДУЗИМАЊЕ БОДОВА због Абрамовичеве политике са агентима

11.09.2025. 14:36
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
celsi
Фото: chelseafc.com

Фудбалски клуб Челси оптужен је од стране Фудбалске асоцијације Енглеске (ФА) за 74 наводна кршења правила у вези са плаћањима фудбалским агентима у периоду између 2009. и 2022. године.

Посебно се истиче периоду од 2010. до 2016, а лондонски клуб има рок до 19. септембра да одговори на оптужбе.

Могуће казне укључују новчану казну, забрану трансфера или одузимање бодова, али ће сарадња клуба бити узета у обзир.

Челси је, према сопственом саопштењу, сам пријавио неправилности након што је нови власник Тод Боели преузео клуб од Романа Абрамовича 2022. године.

УЕФА је 2023. већ казнила Челси са 8,6 милиона фунти због непотпуног финансијског извештавања.

Међу спорним трансферима су и доласци Етоа и Вилијана из Анжија 2013.

Абрамович је санкционисан од стране владе Велике Британије 2022. због наводних веза са председником Русије Владимиром Путином, а због инвазије Русије на Украјину. Приморан је да прода Челси, а та средства у износу од 2,5 милијарди фунти и даље су замрзнута. Нови власник Челсија је амерички бизнисмен Тод Боли.

Абрамович тврди да ће новац бити дониран жртвама рата у Украјини, али британска влада тражи да иде искључиво за украјинску хуманитарну помоћ.

фк челси казна
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
