ЦРВЕНА ЗВЕДА ПРОДАЛА СТРАХИЊУ СТОЈКОВИЋА У СЕНТ ЕТЈЕН: Уговор потписан до 2029. године

08.08.2025. 15:50 15:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
stojkovic
Фото: Youtube Printscreen/Crvena zvezda

Српски фудбалер Страхиња Стојковић прешао је из Црвене звезде у Сент Етјен, саопштио је данас француски клуб.

Стојковић (18) је са Сент Етјеном потписао уговор до 2029. године.

Српски фудбалер је поникао у Звездиној омладинској школи, а за први тим "црвено-белих" одиграо је шест званичних утакмица.

Француски клуб је претходно у четвртак довео још једног фудбалера Црвене звезде Ебенезера Анана.

Сент Етјен ће у предстојећој сезони играти у другој лиги Француске, пошто је прошле сезоне испао из Лиге 1.

