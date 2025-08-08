ЦРВЕНА ЗВЕДА ПРОДАЛА СТРАХИЊУ СТОЈКОВИЋА У СЕНТ ЕТЈЕН: Уговор потписан до 2029. године
08.08.2025. 15:50 15:56
Српски фудбалер Страхиња Стојковић прешао је из Црвене звезде у Сент Етјен, саопштио је данас француски клуб.
Стојковић (18) је са Сент Етјеном потписао уговор до 2029. године.
Српски фудбалер је поникао у Звездиној омладинској школи, а за први тим "црвено-белих" одиграо је шест званичних утакмица.
Француски клуб је претходно у четвртак довео још једног фудбалера Црвене звезде Ебенезера Анана.
Сент Етјен ће у предстојећој сезони играти у другој лиги Француске, пошто је прошле сезоне испао из Лиге 1.