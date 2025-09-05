ЦРВЕНА ЗВЕЗДА И СЕЛТИК – Дуга традиција, поштовање и гест Шкота који се не заборавља
Фудбалери Црвене звезде играће 24. септембра у првом колу Лиге Европе против Селтика на стадиону "Рајко Митић".
То ће бити још један у низу дуела српског и шкотског шампиона који су први пут играли 1988. на прослави 100 година постојања клуба из Глазгова.
Како се наводи на сајту црвено-белих, Звезда је 26. децембра 1988. године била почасни гост Селтика на "Селтик парку" у пријатељској утакмици поводом 100 година постојања шкотског клуба.
– Пред нешто мање од 22 хиљаде посматрача на 'Селтик Парку', један век постојања гиганта из Глазгова је обележен фантастичном фудбалском представом, коју су сјајним потезима 'обојили' тадашњи првотимци Црвене звезде. Утакмица је завршена нерешеним резултатом 2:2, а шкотска публика је поздравила велике мајсторе из редова нашег клуба. Остало је записано да је Црвена звезда заједно са домаћинима приредила врхунски фудбалски спектакл, а да су се шкотски навијачи дивили вештинама и задивљујућем таленту београдских црвено-белих – саопштили су црвено-бели.
Додаје се и да су два европска шампиона одиграла и три меча на два пријатељска турнира у Сингапуру и Аустралији, а оба тима су однела по победу, док је једном било нерешено.
– Селтик је тим који изузетно поштује Србију и Црвену звезду, а својим потезима у прошлости су то и показали. Наиме, после тешких времена на простору бивше Југославије је хуманитарни фонд клуба из Глазгова, преко српских фудбалера Драгоја Лековића и Миодрага Кривокапића, уручио новчану помоћи упућену деци и ратној сирочади – наводи се на сајту Црвене звезде.
Црвена звезда дочекаће Селтик 24. септембра од 21 час у првом колу Лиге Европе на стадиону "Рајко Митић".