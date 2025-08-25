clear sky
Чудо детета на "Сент Џејмсу"! Шеснаестогодишњи Нгумоа у 100. минуту донео Ливерпулу победу над Њукаслом

25.08.2025. 23:24 23:26
Фото: TANJUG/ AP Photo/Jon Super

Фудбалери Ливерпула остварили су велику победу у драматичном мечу другог кола Премијер лиге, пошто су у гостима савладали Њукасл са 3:2.

"Редси" су имали двоструку предност голoвима Рајана Гравенберха у 35. и Хуга Екитикеа у 46. минуту, али су домаћини и поред играча мање (искључен Арон Гордон) успели да се врате у игру.

Бруно Гимараеш у 57. минуту вратио је наду Њукаслу, а Вилијам Осала у 88. минуту изједначио на 2:2.

Ипак, у десетом минуту надокнаде право чудо – тек 16-годишњи "резервиста" Рио Нгумоа, на асистенцију Мохамеда Салаха, постигао је гол за коначних 3:2 и ерупцију одушевљења навијача Ливерпула.

Ливерпул сада има максималних шест бодова након два кола, док Њукасл остаје на једном.

Премијер лигa ливерпул
Спорт Фудбал
