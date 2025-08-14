ДОЛОВЦИ СПРЕМНИ ЗА ДРУГУ СЕЗОНУ У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ Тренер Чучак: Желимо пласман у средини табеле
Фудбалери Долова у прошлој дебитанској сезони остварили су циљ и задржали место у Војвођанској лиги Исток.
Другу годину на клупи Доловаца је тренер Симо Чучак који је о предстојећем првенству рекао:
- Прошла успешна сезона је иза нас, где смо као дебитанти у лиги успели да постигнемо запажене резултате.Сада у новом првенству очекује нас нимало лак задатак и циљ нам је да ову сезону у квалитетном такмичењу завршимо у средини табеле. Имамо добар тим, али морамо то показати на терену и освајати бодове. Има доста да се игра, али бодови се морају сакупљати од првог кола. Лига се смањује на 14 клубова и сваки гол и бод ће бити значајан за пласман на табели.
Прво коло гостујете дебитанту Задругару у Лазареву.
- Добро смо упознати са првим ривалом коме гостујемо и спремни смо да пружимо свој максимум и да покушамо да освојимо прве бодове. Поштујемо домаћине који имају неколико одличних фудбалера и уколико моји играчи испоштују своје задатке и обавезе верујем у повољан исход - рекао је Чучак.
Пред први првенствени дуел да ли сви играчи конкуришу за састав.
- Морам да истакнем да је костур тима играча остао исти и дошли су неколико нових играча. Имамо квалитет тима који може ове сезоне до још бољих резултата. Око састава нема никаквих дилема сви су спремни и очекујем да момци који истрче а терен пруже свој максимум и да ћемо на крају меча обрадовати наше навијаче на тешком гостовању - истакао је Чучак.
Б. Стојковски