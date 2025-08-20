ДРУГА НОВОСАДСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА Момци из краја кроје нову еру Детелинараца
Ченеј - РФК Н.С. 2025 0:4 (0:2)
ЧЕНЕЈ: Стадион ФК „Ченеј”, гледалаца око 50, судија: Маријанац (Раковац). Стрелци: Ракић у 24. Сувајџић у 34. Гомирац у 63. Ћосић у 82. минуту. Жути картони: Делибашић и Малетић (Ченеј), а Шуњка и Ћосић (СО РФК НС).
ЧЕНЕЈ: Мијић, Делибашић (Крстевски), Драгин (Ћурчић), Малетић, Крстић, Милановић, Стојковић, Кременовић (Вилотијевић), Периновић, Радосављевић (Рогић), Миавец (Ковачевић).
РФК Н.С. 2025: Новаковић, Љубојев (Милак), Лакићевић, Сувајџић, Ћирић (Орловић), Пешевић (Курешевић), Ковачевић (Накомћић), Ракић, Гомирац, Шуњка (Ћосић), Станковић.
Гости из Новог Сада, нова прича, нови клуб и момци који потичу са Детелинаре победили су прву утакмицу у новом такмичењу. Почело је све одличном акцијом офанзивног везисте Зорана Ракића који је уз помоћ Марка Станковића пробио одбрану Ченејаца. Други гол је дело Сувајџића који се одлично снашао после центаршута Ракића из слободног ударца. У наставку игре опет је све у знаку Детелинараца, Прво је Гомирац повећао резултат, а тачку на ову утакмицу ставио је Ћосић.
Хајдук - Татра 0:3 (0:1)
ГАРДИНОВЦИ: Стадион ФК “Хајдук”, гледалаца око 50, судија: Струхарик (Нови Сад). Стрелци: Станић у 4. Муха у 72. и Бајкин у 88. минуту. Жути картони: Керац, Тошић, Илић, Антонић (Хајдук), а Костић, Бајкин, Маковник и Ожват (Татра).
ХАЈДУК (Г): Јосимов, Дудић (Смиљанић), Ракић, Галић, Којић (Керац), Радаковић, Катић, Петковић, Цветковић (Стојановић), Илић (Антонић), Шегуљски.
ТАТРА: Муњас, Ђуровка, Костић, Багоња, Радишић, Маковник (Ожват), Бајкин, Фабиан, Станић (Ивков), Ожват, Муха.
Бачка - Стражилово 2:2 (0:1)
ЂУРЂЕВО: Стадион ФК “Бачка 1923”, гледалаца око 50, судија: Шкорић (Нови Сад). Стрелци: Родић у 60. и Дејановић у 68. (из пенала) за Бачку, а Вуковић у 28. и Асани у 73. минуту за Стражилово. Жути картони: Вујовић (Бачка), а Вунић и Кизић (Стражилово). Црвени картон: Миљевски у 90. минуту (Стражилово).
БАЧКА 1923: Радишић, Љ. Тривуновић, Мијатов (Чегар), Нађфеј, Вујовић, Тривуновић, Панић (Вујовић), С. Тривуновић, Рогић, Дејановић, Рац (Драгин).
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Станковић, Вунић (Вулетић), Бабић (Пуношевац), Миљевски, Кнежевић, Маровић, Радонић (Пантић), Асани, Јованчевић (Црвенков), Вуковић (Дубаић).
У дуелу прошлогодишњих екипа из Прве новосадске лиге виђена је занимљава утакмица са чак четири погодка, по два на обе стране. У првом полувремену гости су повели преко Вуковића и са тим резултатом се отишло на одмор. У другом делу домаћи преокрећу резултат, али се најбољи играч гостију Асани побринуо да се плен подели на равне части.
Железничар - Бачка 1:3 (0:1)
НОВИ САД: Стадион ФК “Железничар НС”, гледалаца око 50, судија: Марковић (Нови Сад). Стрелци: Ђурица у 89. за Железничар, а Карановић у 39. Трифунов у 75. и Куриш у 83. минуту за Бачку. Жути картони: Савин, В. Ђурица, С. Ђурића и Човић (Железничар), а Марковић (Бачка). Црвени картон: С. Ђурића у 69. минуту (Железничар).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Кокановић, Јовановић (Бериша), Црнић (Човић), С. Ђурица, А. Лаловић (Тешановић), Буквић (Бјелобаба), В. Ђурица, Савин, Недић, Видаковић, Димић.
БАЧКА: Ивић, Булатовић, Косановић, Карановић (Пушић), Марковић, Трифунов, царић, Виши, Куриш, Сиришки (Папић), Павлов (Гавриловић).
Гости из Бегеча дошли су да се надигравају и освоје сва три бода крај пруге, што им је и пошло за ногом. Држали су Бегечани све конце игре у својим ногама и заслужено остварили победу. Домаћи су само успели да ублаже пораз преко Ђурице пред сам крај меча.
Виноградар - Обилић 1:1 (1:1)
ЛЕДИНЦИ: Стадион ФК “Виноградар”, гледалаца око 50, судија: Петровић (Нови Сад). Стрелци: Елез у 45.+1 за Виноградар, а Панић (из пенала) у 19. минута (Обилић). Жути картони: Петрић (Виноградар), а Панић, Живанчев (Обилић).
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Митровић, Пап, Лукић, Елез, Томов, Бенежан, Јовановић, Глигорић, Петрић, Стојановић.
ОБИЛИЋ: Добрић, Ђурић, Љ. Панић, Џамбас, Барашин, Панић, Скелеџић, Д. Панић, Гардиновачки, Чуковић, Живанчев.
Доста изједначена ута-кмице виђена је у Лединцима. Гости су повели после казненог ударца, али у надокнади првог полувремена домаћи су преко Елеза успели да поравнају резултат. У другом делу хтели су и једни и други да стигну до победе, али мреже су остале нетакнуте. На крају подела бодова је најреалнија.
Центар - Борац (Р) 1:1 (1:0)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Стадион ФК “Стражилово”, гледалаца око 50, судија: Никић (Петроварадин). Стрелци: Спасојевић у 6. за Центар, а Кесић у 86. минуту за Борац. Жути картон: Спасојевић (Борац).
ЦЕНТАР: Вулин, Чадевски, Белић, Гатарић, Лаковић, Мушицки (Десница), Ербез (Чудић), Сурдучки, Перваз (Субашић), Спасојевић, Томић.
БОРАЦ: Живић, Сучевић (Кесић), Гагић, Маричић, Спасојевић (Трифунов), Марковић (Пролић), Тодорић, Предојевић, Карадеглић, Миљковић (Нинковић), Недељковић.
Припремио: Ђ. Л.