ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА „Канаринци” наставили серију утакмица без примљеног гола
РФК Н.С. 2025 - Виноградар 3:0 (1:0)
НОВИ САД: Стадион на Детелинари, гледалаца 60, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Павловић у 18. Ракић у 70. и Танасијевић у 78. минуту. Жути картон: Ћирић (РФК Нови Сад).
РФК Н.С. 2025: Новаковић, Лакићевић, Љубојев (Вукша), Ћирић, Новаковић, Пешевић (Ћосић), Портер, Павловић (Ловре), Ракић, Гомирац (Орловић), Станковић (Танасијевић).
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Митровић, Јовановић, Борић (Арсенијевић), Лукић, С. Елез, Томов (Томић), Бенежан, Стојановић, Н. Елез, Петрић.
На Детелинари РФК Н.С. наставља са низом непобедивости, уписали су домаћи нова три бода против добре екипе из Лединаца.
Пружили су гости јак отпор фаворизованим “канаринцима”, чак су и први припретили. Игор Стојановић је на повратну лопту натрчао и са неких шест - седам метара, унутрашњом шутирао, али лопта је погодила стативу. Након те шансе домаћи су преко Стефана Павловића успели да поведу, отворио је стопало и слабијом левом ногом са неких 16 метара погодио малу мрежу.
У наставку слична прича, домаћини су имали иницијативу, имали своје шансе, али одлични голман Виноградара Вујовић је све то неутрализовао. Гости су претили из контранапада преко Стефана Елеза, али није било концентрације у завршници.
Отпор Лединчана сломио је искусни Зоран Ракић, када је евроголом из слободног ударца погодио саме рашље гола Вујовића. Тачку на ову утакмицу ставио је Павловић.
Борац - Обилић 2:2 (1:0)
РАКОВАЦ: Игралиште Борца, гледалаца 80, судија: Милановић (Сремски Карловци), стрелци: Миљковић у 40. и Крњић у 90+4. (из пенала) за Борац, а Добрић у 72. и Барашин у 89. минуту за Обилић. Жути картони: Калаковић, Д. Панић (Обилић). Црвени картон: Маричић (Борац).
БОРАЦ: Живић, Карановић, Маричић, Спасојевић (Трифунов), Недељковић (Сучевић), Тодорић, Предојевић, Макарић (Крњић), Миљковић, Симендић, Нинковић (Половина).
ОБИЛИЋ: Калаковић, Љ. Панић, Добрић, Драгиша Панић, Барашин, Драгутин Панић, Скелеџић, Гардиновачки, Ђурић, Чуковић (Маријанац), Миланковић (Џамбас).
Железничар - Хајдук 3:0 (3:0)
НОВИ САД: Стадион Железничара у Индустријској зони, гледалаца 50, судија: Софија Шкорић (Нови Сад), стрелци: Савин у 5. и Ђурица у 43. и 45+3. минуту. Жути картон: Антонић (Хајдук), Црвени картон: Јосимов (Хајдук).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Кокановић, Греку, Буквић (Луковић), В. Ђурица, Савин, Баљинца (С. Тадић), Недић, С. Ђурица, Човић, Бериша, П. Тадић.
ХАЈДУК: Јосимов, Цветковић, Катић (Керац), Ракић, Антонић, Петковић, Тошић, Шегуњски, Радаковић, Дудић (Стојановић), Цветковић.
Домаћи су контролисали утакмицу током свих 90 минута. Већ у петом минуту одличним ударцем са неких двадесетак метара погодио је Савин за вођство Железничара.
Пред крај првог полувремена Ђурица је удвостручио предност. Изашао је сам испред Јосимова и лепо пласирао лопту у мрежу. У надокнади полувремена исти играч је постигао и трећи гол за „Жељу“.
У наставку, голман Јосимов је искључен због приговора и то је још више дало ветар у леђа домаћинима који су пропустили шансу да још убедљивије тријумфују.
Татра - Динамо 0:3 (0:1)
КИСАЧ: Игралиште Татре, гледалаца 50, судија: Перковић (Змајево), стрелци: БИкицки у 27. Сабо у 69. и Поткоњак у 90+2. минуту. Жути картони: Муха (Татра), Ракита, Вулин, Голубовић, Бикицки (Динамо)
ТАТРА: Муњас, Ђуровка, Костић; Радишић, Багоња (Ивков), Кочаревић, Бајкин, Фабиан, Станић, А. Ожват (Гужвица), Муха.
ДИНАМО: Ракита, Вулин, Зељић, Вулетић, Голубовић (Поткоњак), Черњак, Прерадовић, Бикицки (Сабо), Калапти (Летић), Гојков, Вишекруна.
Кисачани су доживели први пораз у новој сезони. Екипа Динама дошла је са намером да победи и у томе успела.
Утакмица је била доста чврста и борбена, прилика је било на обе стране. Ипак, погађали су само гости и заслужено носе бодове у Будисаву.
Милетић - Бачка 3:0 (2:0)
МОШОРИН: Игралиште Милетић, гледалаца 50, судија: Шендер (Нови Сад), стрелци: Калаковић у 28. Д. Тривуновић у 44. и Кнежевић у 78. минуту. Жути картони: Калаковић, Симић (Милетић), Љ. Тривуновић, Марковић (Бачка). Црвени картон: Вујовић (Бачка).
МИЛЕТИЋ: А. Лишић, Калаковић (Кнежевић), Славнић, Симић, Малетин, Бањац, Т. Тривуновић (Станковић), Д. Тривуновић, Павловић (Јанковић), Станковић, Н. Лишић.
БАЧКА: Радишић, Панић (Драгин), Мијатов, Љ. Тривуновић, Ј. Вујовић, Нем. Нађфеј, Д. Вујовић (Марковић), Станковић (Игњић), Рогић, Дејановић (И. Тривуновић), Рац (Ник. Нађфеј).
Слога - Стражилово 0:13 (0:6)
ЛОК: Игралиште Слоге, гледалаца 50, судија: Недељковић (Тител), стрелци: Радонић у 12. и 28. Јованчвић у 32. Вуковић у 35. и 43. Звекан у 45. 48. 68. и 80. Родић у 58. и 59. и Пантић у 70. и 77. минуту.
СЛОГА: Јојарт (Шарић), Туфегџић, Ахметовић, Видић, Рончевић, Мићин (Влаовић), Мађар, Максимовић (Суботички), Борбељ (Радосављев), Берар, Огњенов.
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Бабић (Анабуси), Мецинг, Кнежевић, Радонић (Пантић), Дубаић, Звекан, Јованчевић, Вуковић (Маровић), Вунић, Вулетић (Родић).
Центар - Ченеј 4:0 (1:0)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Стадион Стражилово, гледалаца 10, судија: Маријанац (Раковац), стрелци: Перваз у 13. Чадевски у 80. Спасојевић у 88. (из пенала) и Гатарић у 89. минуту (из пенала). Жути картони: Вучуревић (Центар), Малетић, Крстевски, Ловренковић (Ченеј).
ЦЕНТАР: Вулин, Вучуревић, Весковић, Гатарић, Чадевски, Цакић, Десница, Перваз, Спасојевић, Томић (Милић), Симић (Ладишић).
ЧЕНЕЈ: Драгин, Ћурчић (Ковачевић), Рогић (Делибашић), Малетић, Крстић, Пешић (Зечевић), Стојковић, Кременовић, Брзак, Периновић (Вилотијевић), Крстевски (Ловренковић).
Припремио: Ђ. Лаловић