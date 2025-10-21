ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА преокрет Железничара у другом полувремену, Ђурица и Видаковић донели убедљиву победу над Стражиловом
Железничар - Стражилово 3:1 (1:1)
НОВИ САД: Игралиште Железничара у Индустријској зони, гледалаца 100, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: В. Ђурица у 2. и 69. и Видаковић у 51. за Железничар, а Пантић у 39. минуту за (Стражилово).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Кокановић, Јовановић, С. Ђурица, В. Ђурица, Савин, Баљинца (Јефтић), Недић (Бериша), Греку (Буквић), Црнић (Бјелобаба), Видаковић, Димић.
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Недић, Ербез (Маровић), Миљевски, Кнежевић, Радонић, Звекан (Голубовић), Вуковић, Вулетић (Вунић), Бабић, Пантић (Анабуси).
У првом делу сусрета утакмица је била изједначена, са дешавањима углавном на средини терена.
Ипак, виђена су два поготка. Повели су домаћи већ у другом минуту преко Ђурице, да би гостујућа екипа успела да изједначи до одласка на одмор. У другом делу сусрета за Железничар је ушао капитен Владимир Буквић, који је каснио на почетак меча из приватних разлога и утакмица је отишла у другом смеру.
Од самог старта домаћини су преузели иницијативу и уз два поготка пропустили још неколико изгледних прилика да убедљивије тријумфују.
Прецизни су били Видаковић и поново Ђурица, а оба поготка пала су после уиграних акција.
Ченеј - Виноградар 1:1 (0:1)
ЧЕНЕЈ: Игралиште Ченеј, гледалаца 60, судија: Перковић (Змајево), стрелци: Кременовић у 77. (из пенала) за Ченеј, а С. Елез у 26. минуту за Виноградар. Жути картони: Рогић (Ченеј), Бенећан (Виноградар).
ЧЕНЕЈ: Мијић, Ћурчић, Стојановић (Ловренковић), Малетић, Драгин, Периновић, Стојковић (Вилотијевић), Кременовић, Миавец, Крстевски, Рогић (Крстић).
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Борић, Митровић, Н. Елез, Гаврић, Лукић, С. Елез, Бенежан, Стојановић, Пап.
Гостујућа екипа је на Ченеј дошла са свега десеторицом играча и успела да однесе вредан бод.
Лединчани су први повели преко Стефана Елеза који је повео лопту искоса са леве стране, заломио ка средини, шутирао по земљи, а лопта је незгодно одскочила и преварила голмана Мијића.
У наставку игре домаћи су имали иницијативу, али одлични седаманаестогодишњи голман Виноградара Бранко Вујовић је био несавладив. Ипак Ченејци су успели да изједначе погодком Кременовића са беле тачке, мада је голман Вујовић био близу да и то одбрани. Гости су због повреде двојице играча утакмицу завршили са осморицом и тиме је освојени бод још већи.
Борац - РФК Н.С. 2025 0:3 (0:1)
РАКОВАЦ: Игралиште Борца, гледалаца 60, судија: Штрбац (Ср. Каменица), стреци: Станковић у 27. и 78. и Новаковић у 74. минуту. Жути картони: Љубојев, Ћирић (РФК НС).
БОРАЦ: Живић, Гагић, Спасојевић (Предојевић), Маричић, Симендић, Тодорић, Миљковић (Нинковић), Карадеглић, Кесић, Лабовић (Пролић), Макарић (Трифунов).
РФК Н.С. 2025: А. Новаковић, Лакићевић, Љубојев (Мишковић), Ћирић, В. Новаковић, Пешевић (Танасијевић), Портнер, Ловре (Ковачевић), Ракић, Павловић (Галовић), Станковић (Орловић).
Млади фудбалери са Детелинаре настављају да доминирају. Овог пута победили су екипу Борца и даље су без примљеног гола од почетка првенства.
Први гол постигао је Марко Станковић, који је испратио лопту после ударца Ракића и одбитка голмана Живића. Други гол постигао је Новаковић, који се одлично снашао у шеснаестерцу након одлично изведеног корнера зорана Ракића.
До краја сусрета Станковић се поново уписао у стрелце слично као и први пут, после одбијене лопте.
Бачка (Б) - Слога 12:0 (6:0)
БЕГЕЧ: Игралиште Бачке, гледалаца 100, судија: Шарић (Нови Сад), стрелци: Куриш у 3. 23. 35. и 48. Шувак у 7. Царић у 11. и 16. Миљевић у 71. и 79. Булатовић у 74. Косановић у 77. и Виши у 84. минуту.
БАЧКА: Ивић (Блашчанин), Павлов (Беговић), Косановић, М. Марковић (Пушић), Д. Марковић, Царић (Умићевић), Шувак (Булатовић), Виши, Куриш, Леђанац, Миљевић.
СЛОГА: Радовановић, Мехмеди, Влаовић, Туфегџић, Рончевић, Цуцић, Мађар, Радосављев, Ивошевић, Максимовић.
Хајдук - Бачка (Ђ) 1:4 (0:2)
ГАРДИНОВЦИ: Игралиште Хајдук, гледалаца 50, судија: Струхарик (Нови Сад), стрелци: Цетењи у 69. (из пенала) за Хајдук, а Р. Панић у 9. Рогић у 42. Рац у 72. и Н. Нађфеј у 90+1. минуту за Бачку. Жути картони: Ракић, Којић (Хајдук), Нем. Нађфеј (Бачка).
ХАЈДУК: Матић, Дудић, Стојановић (Смиљанић), Ракић, Цетењи, Галић, Којић, Катић, Радаковић, Малешевић (Асанов), Цветковић.
БАЧКА: Радишић (Калаџић), Вујовић, Чегар, Нем. Нађфеј, Вујовић, Д. Тривуновић, Р. Панић (Н. Нађфеј), Станковић (Мијатов), Рогић (Топчиов), Дејановић, Рац (Ј. Панић).
Татра - Милетић 0:2 (0:1)
КИСАЧ: Игралиште Татре, гледалаца 100, судија: Милановић (Срем-
ски Карловци), стрелци: Калаковић у 41. (из пенала) и Бањац у 60. минуту. Жути картони: Ђуровка, Костић, Радишић (Татра), Г. Тривуновић (Милетић).
ТАТРА: Муњас, Ђуровка, Костић (Величковић), Радишић, Багоња, Маковник, Бај-
кин, Ковачевић (Ивков), А. Ожват (Станић), Ј. Ожват (Курешевић), Муха (Гужвица).
МИЛЕТИЋ: А. Лишић, Малетин, Калаковић (Кнежевић), Славнић (Г. Тривуновић), Т. Тривуновић (Јанковић), Бањац, Гелић, Д. Тривуновић, Павловић, Станковић, М. Тривуновић.
Центар - Обилић 2:0 (1:0)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилово, гледалаца 50, судија: Живовић (Нови Сад), стрелци: Спасојевић у 10. и Врбашки у 85. минуту. Жути картони: Вулин, Лаковић, Спасојевић (Центар).
ЦЕНТАР: Вулин, Томић, Лаковић, Цакић, Ербес (Врбашки), Милић, Десница (Вучуревић), Спасојевић, Пејаковић, Почек (Шашић), Сурдучки (Чадевски).
ОБИЛИЋ: Ђурић, Ма-
ријанац, Џамбас, Миланковић, Добрић, Гардиновачки, Барашин. Д. Панић, Скелеџић, У. Панић, Драгутин Панић.
Припремио: Ђ. Л.