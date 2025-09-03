ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Шеснаестогодишњак донео победу
Канаринци су успели да упишу вредна три бода на тешком гостовању у Будисави.
Динамо - РФК Н.С. 2025 0:1 (0:0)
БУДИСАВА: Стадион Мала Грбавица, гледалаца 100, судија: Марковић (Нови Сад), стрелац: Ловре у 67. минуту. Жути картон: Зељић (Динамо).
ДИНАМО: Петковић, Вулин, Зељић (Летић), Вулетић, Голубовић, Черњак, Шодић (Калапати), Прерадовић, Сабо (Бикицки), Гојков, Поткоњак.
РФК Н.С. 2025: А. Новаковић, Лакићевић, Портнер, Ћирић, Сувајџић, Пешевић (Ковачевић), В. Новаковић, Павловић (Ловре), Ракић, Гомирац (Галовић), Станковић (Орловић).
Играч одлуке био је дечак који има само шеснаест година Александар Ловре. Наиме, у игру је ушао у 65. минуту и било му је довољно само два минута да се упише у стрелце.
Железничар - Борац (Р) 0:3 (0:1)
НОВИ САД: Игралиште Железничара у Индустријској зони, гледалаца 80, судија: Перковић (Змајево), стрелци: Тодорић у 45. Симендић у 56. и Нинковић у 76. минуту. Жути картони: Кокановић, Здимировић (Железничар), Гагић, Сучевић, Пролић (Борац).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Кокановић, Греку (Тадић, Перлез), Милосављевић, Буквић, Ђурица, Савин, Бљинца (Здимировић), Недић, Тешановић, Човић, Бериша (Тадић).
БОРАЦ: Живић, Гагић, Маричић, Миљковић (Бурсаћ), Тодорић, Макарић (Нинковић), Карадеглић, Симендић, Сучевић, Кесић, Пролић.
Ченеј - Бачка 2:5 (1:4)
ЧЕНЕЈ: Игралиште Ченеја, гледалаца 50, судија: Петровић (Нови Сад), стрелци: Периновић у 44. и Кременовић у 64. (из пенала) за Ченеј, а Царић у 2. Умићевић у 5, Куриш у 17. и 67. и Леђанац у 27. минуту за Бачку. Жути картон: Леђанац (Бачка).
ЧЕНЕЈ: Мијић, Чурчић (Бањац), Крстевски (Васиљевић), Драгин, Брзак, Милановић, Стојковић, Кременовић, Миавец (Вилотијевић), Радосављевић (Рогић), Приновић (Пешић).
БАЧКА: Ивић (Блашчанин), Беговић (Булатовић), Косановић, Карановић, Царић, Тирфунов, Сиришки (Миљевић), Виши, Куриш (Ковач), Леђанац, Умићевић (Шувак).
Бачка је од почетка ове сезоне истакла кандидатуру за највиши врх. Бегечани су у прва три кола забележили максималан учинак. Овог пута доста убедљиво савладали су екипу Ченеја на гостовању.
Виноградар - Милетић 1:6 (1:2)
ЛЕДИНЦИ: Игралиште Виноградар, гледалаца 60, судија: Струхарик (Нови Сад), стрелци: Томов у 37. за Виноградар, а Калаковић у 9. и 65. Д. Тривуновић у 40. Лишић у 55 (из пенала), Т. Тривуновић у 70. и Павловић у 88. минуту за Милетић. Жути картони: Вебер и Лукић (Виноградар), Т. Тривуновић и Д. Тривуновић (Милетић).
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Бран. Вебер, Митровић (Пап), Н. Елез, А. Томов (Бор. Вебер), Лукић, С. Елез, Борић, Бенежан, Петрић, Мишић.
МИЛЕТИЋ: А. Лишић, М. Тривуновић (Бањац), Калаковић (Ромић), Славнић, Симић, Т. Тривуновић, Гелић (Малетин), Д. Тривуновић, Павловић, Станковић, Н. Лишић.
Хајдук - Центар 0:0
ГАРДИНОВЦИ: Игралиште Хајдука, гледалаца 50, судија. Шендер (Нови Сад). Жути картони: Јосимов, Смиљанић, Шегујски (Хајдук). Вукојевић (Центар).
ХАЈДУК: Јосимов, Дудић, Смиљанић, Антонић (Ракић), Тошић, Којић, Радаковић, Катић, Петрковић (Илић), Цветковић (Керац), Шегуљски.
ЦЕНТАР: Вулин, Сурдучки, Лаковић, Цакић, Ербес (Милић), Томић, Перваз, Спасојевић, Грујић, Почек, Симић (Камберовић, Вукојеви).
Бачка (Ђ) - Слога 5:0 (3:0)
ЂУРЂЕВО: Игралиште Бачка, гледалаца 50, судија: Недељковић (Тител), стрелци: Чегар у 12. Рогић у 25. 9. и 84. и Станковић у 51. минуту.
БАЧКА: Радишић, Чегар (Панић), Мијатов, Драгин, Вујовић, Станковић, Рац (Тривуновић), Нем. Нађфеј, Рогић, Дејановић, Ник. Нађфеј (Топчиов).
СЛОГА: Радовановић, Туфегџић (Огњенов), Савић (Шарић), Влаовић, Ахметовић, Савић (Цуцић), Видић, Рончевић (Петровић), Мађар, Берар, Мехмеди.
Стражилово - Обилић 4:0 (1:0)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилово, гледалаца 50, судија: Максимовић (Нови Сад), стрелци: Вуковић у 45+3. Јованчевић у 52, Звекан у 58. и Пантић у 76. минуту. Жути картони: Мецинг (Стражилово), Барашин (Обилић).
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Јованчевић, Бабић (Маровић), Мецинг, Кнежевић, Дубаић, Радонић (Н. Пантић), Асани (Вунић), Звекан (Анабуси), Вуковић (Родић), Вулетић.
ОБИЛИЋ: Драгиша Панић, Шурић, С. Дбрић, С. Панић (Скелеџић), Лазарчев, Ђурић, Чуковић, Барашин, Драгутин Панић, Маријанац, Гардиновачки.
Припремио Ђ. Л.
Резултати: Железничар НС – Борац 0:3, Хајдук – Центар 0:0, Ченеј – Бачка (Б) 2:5, Динамо - РФК Н.С. 2025 0:1, Виноградар – Милетић 1:6, Бачка 1923 (Ђ) – Слога 5:0, Стражилово – Обилић 4:0.
|
1. Бачка (Б)
|
3
|
3
|
0
|
0
|
10:4
|
9
|
2. Стражил.
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10:3
|
7
|
3. Бачка (Ђ)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10:4
|
7
|
4. Татра
|
2
|
2
|
0
|
0
|
9:0
|
6
|
5. Милетић
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7:1
|
6
|
6. РФК Н.С.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5:0
|
6
|
7. Борац
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5:5
|
4
|
8. Виноград.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6:7
|
4
|
9. Динамо
|
3
|
1
|
0
|
2
|
18:3
|
3
|
10. Железни.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4:8
|
3
|
11. Центар
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3:4
|
2
|
12. Хајдук
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1:5
|
1
|
13. Обилић
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:8
|
1
|
14. Ченеј
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:15
|
0
|
15. Слога
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1:27
|
0