ЕНГЛЕЗИ СЕ ОСИПАЈУ ПРЕД СРБИЈУ И дефанзивца Ситија Џона Стоунса повреда скинула са списка

05.09.2025. 14:04 14:13
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
e
Фото: youtube prinstcrin/ John Stones

Џон Стоунс неће допутовати у Београд на мегдан Србији.

Дефанзивац Манчестер ситија је повредио мишић и ровит је дошао у камп репрезентација, где је одлучено да прескочи ову акцију.

То је потврдио селектор Енглеске, Томас Тухел.

"Стоунс је дошао са блажом повредом мишића у наш камп и опоравак није текао онако како смо се надали. Не желимо ништа да ризикујемо“, рекао је Тухел.

Енглези су тако остали без још једног играча, пошто су претходно отпали Белингем, Палмер и Сака.

Подсетимо, Србија и Горди Албион се састају у уторак на стадиону Рајко Митић од 20.45

 

 

