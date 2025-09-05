ЕНГЛЕЗИ СЕ ОСИПАЈУ ПРЕД СРБИЈУ И дефанзивца Ситија Џона Стоунса повреда скинула са списка
05.09.2025. 14:04 14:13
Џон Стоунс неће допутовати у Београд на мегдан Србији.
Дефанзивац Манчестер ситија је повредио мишић и ровит је дошао у камп репрезентација, где је одлучено да прескочи ову акцију.
То је потврдио селектор Енглеске, Томас Тухел.
"Стоунс је дошао са блажом повредом мишића у наш камп и опоравак није текао онако како смо се надали. Не желимо ништа да ризикујемо“, рекао је Тухел.
Енглези су тако остали без још једног играча, пошто су претходно отпали Белингем, Палмер и Сака.
Подсетимо, Србија и Горди Албион се састају у уторак на стадиону Рајко Митић од 20.45