overcast clouds
30°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Иванић одиграо три меча против Железничара и постигао три гола

13.09.2025. 15:31 15:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
ivanic
Фото: ФК Црвена звезда

Капитен фудбалског клуба Црвена звезда Мирко Иванић одиграо је три меча против Железничара из Панчева и три пута се уписао у листу стрелаца, објавио је шампион Србије.

Фудбалери Црвене звезде дочекаће сутра од 17 часова на стадиону "Рајко Митић" екипу Железничара у осмом колу Суперлиге Србије.

"Иванић данас прославља 32. рођендан, а против Железничара је до сада одиграо три меча и сваки пут затресао мрежу. Први гол постигао је 11. новембра 2023. године, када је Звезда славила у гостима резултатом 1:2. Други пут се капитен Звезде против екипе из Панчева уписао у листу стрелаца на Маракани 14. априла 2024. године у тријумфу од 3:0. До трећег поготка искусни везни фудбалер је стигао 26. фебруара 2025, у новој победи на гостујућем терену резултатом 1:3", наводе из Црвене звезде.

"На сутрашњем мечу поред прилике да поново обрадује звездаше, Иванић ће моћи да стигне и до јубилеја, 100. поготка у црвено-белом дресу. Наш ас је до сада 98 пута затресао противничке мреже у дресу Црвене звезде, а сада је близу да оствари још један сјајан резултат", саопштено је из Црвене звезде.

Шампион Србије је подсетио да ће "црвено-бели" на мечу против Железничара прославити 62. рођендан Маракане, а улаз је бесплатан за све навијаче.

мирко иванић фк црвена звезда фк железничар суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ГОСТУЈУ ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ Коковић: Трудићемо се да наметнемо наш стил игре
Trener Radomir Koković

ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ГОСТУЈУ ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ Коковић: Трудићемо се да наметнемо наш стил игре

13.09.2025. 12:25 12:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИВАНИЋ НА ПРАГУ ЈУБИЛЕЈА: На прослави рођендана Маракане капитен Звезде може до троцифреног броја
спорт

ИВАНИЋ НА ПРАГУ ЈУБИЛЕЈА: На прослави рођендана Маракане капитен Звезде може до троцифреног броја

08.09.2025. 14:16 14:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај