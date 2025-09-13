ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Иванић одиграо три меча против Железничара и постигао три гола
Капитен фудбалског клуба Црвена звезда Мирко Иванић одиграо је три меча против Железничара из Панчева и три пута се уписао у листу стрелаца, објавио је шампион Србије.
Фудбалери Црвене звезде дочекаће сутра од 17 часова на стадиону "Рајко Митић" екипу Железничара у осмом колу Суперлиге Србије.
"Иванић данас прославља 32. рођендан, а против Железничара је до сада одиграо три меча и сваки пут затресао мрежу. Први гол постигао је 11. новембра 2023. године, када је Звезда славила у гостима резултатом 1:2. Други пут се капитен Звезде против екипе из Панчева уписао у листу стрелаца на Маракани 14. априла 2024. године у тријумфу од 3:0. До трећег поготка искусни везни фудбалер је стигао 26. фебруара 2025, у новој победи на гостујућем терену резултатом 1:3", наводе из Црвене звезде.
"На сутрашњем мечу поред прилике да поново обрадује звездаше, Иванић ће моћи да стигне и до јубилеја, 100. поготка у црвено-белом дресу. Наш ас је до сада 98 пута затресао противничке мреже у дресу Црвене звезде, а сада је близу да оствари још један сјајан резултат", саопштено је из Црвене звезде.
Шампион Србије је подсетио да ће "црвено-бели" на мечу против Железничара прославити 62. рођендан Маракане, а улаз је бесплатан за све навијаче.