ИВАНИЋ НА ПРАГУ ЈУБИЛЕЈА: На прослави рођендана Маракане капитен Звезде може до троцифреног броја
Капитен Црвене звезде Мирко Иванић се налази пред великим јубилејом у црвено-белом дресу.
На утакмици против Железничара, на којој ће уједно бити и прослава рођендана Маракане, искусни фудбалер ће имати прилику да стигне до 100. гола у Звезди.
Иванић је до сада одиграо 311 утакмица за овај клуб и уписао 85 погодака на такмичарским дуелима, док је укупно тресао мреже противника 98 пута. Управо дуел са Железничаром може бити меч на којем ће капитен црвено-белих заокружити свој учинак и поред троцифреног броја утакмица у Звезди уписати и троцифрен број голова.
– Јубилеји се увек памте, а нема лепше позорнице за историјске тренутке од наше Маракане. Иванић, један од лидера тима и човек чији потези годинама инспиришу саиграче и радују навијаче, сада има прилику да још једном испише историју нашег клуба и увелича рођенданску прославу нашег стадиона – наводи се на сајту ФК Црвена звезда.
Изабраници Владана Милојевића ће меч против Железничара одиграти у недељу 14. септембра, а улаз је слободан.