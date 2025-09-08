overcast clouds
ИВАНИЋ НА ПРАГУ ЈУБИЛЕЈА: На прослави рођендана Маракане капитен Звезде може до троцифреног броја

08.09.2025. 14:16 14:18
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Капитен Црвене звезде Мирко Иванић се налази пред великим јубилејом у црвено-белом дресу.

На утакмици против Железничара, на којој ће уједно бити и прослава рођендана Маракане, искусни фудбалер ће имати прилику да стигне до 100. гола у Звезди.

Иванић је до сада одиграо 311 утакмица за овај клуб и уписао 85 погодака на такмичарским дуелима, док је укупно тресао мреже противника 98 пута. Управо дуел са Железничаром може бити меч на којем ће капитен црвено-белих заокружити свој учинак и поред троцифреног броја утакмица у Звезди уписати и троцифрен број голова.

Јубилеји се увек памте, а нема лепше позорнице за историјске тренутке од наше Маракане. Иванић, један од лидера тима и човек чији потези годинама инспиришу саиграче и радују навијаче, сада има прилику да још једном испише историју нашег клуба и увелича рођенданску прославу нашег стадиона – наводи се на сајту ФК Црвена звезда. 

Изабраници Владана Милојевића ће меч против Железничара одиграти у недељу 14. септембра, а улаз је слободан.

фк црвена звезда мирко иванић
Извор:
ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
