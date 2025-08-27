broken clouds
27.08.2025.
Нови Сад
ФК ТСЦ ЗАКРПИО РУПУ НА ЛЕВОМ БЕКУ: Стигао Бојан Димоски

27.08.2025. 13:22
фудбалски савез Македоније
Фото: фудбалски савез Македоније

Фудбалски клуб ТСЦ ангажовао је левог бека Бојана Димоског и тако покрио дефицитарну позицију. 

Димоски стиже у Бачку Тополу из Акрона у трансферу вредном 100 хиљада евра. ТСЦ је недавно остао без Виктора Радојевића који је појачао Чикаго у МЛС лиги, а друга опција на левом беку Немања Петровић још се није вратио на терен због тешке повреде из прошле сезоне.

Димоски је пролетос одиграо четири утакмице за Партизан, у који је дошао из руског Акрона као позајмљен играч. Пре тога је бранио боје Брере из Струмице и Вардара. За репрезентацију Македоније је одиграо 20 утакмица.

 

