ФК ТСЦ ЗАКРПИО РУПУ НА ЛЕВОМ БЕКУ: Стигао Бојан Димоски
27.08.2025. 13:22 13:39
Фудбалски клуб ТСЦ ангажовао је левог бека Бојана Димоског и тако покрио дефицитарну позицију.
Димоски стиже у Бачку Тополу из Акрона у трансферу вредном 100 хиљада евра. ТСЦ је недавно остао без Виктора Радојевића који је појачао Чикаго у МЛС лиги, а друга опција на левом беку Немања Петровић још се није вратио на терен због тешке повреде из прошле сезоне.
Димоски је пролетос одиграо четири утакмице за Партизан, у који је дошао из руског Акрона као позајмљен играч. Пре тога је бранио боје Брере из Струмице и Вардара. За репрезентацију Македоније је одиграо 20 утакмица.