(ФОТО) ФСС ДОДЕЛИО ЗЛАТНЕ И ДИЈАМАНТСКЕ ЛОПТЕ фудбалерима Србије за број одиграних утакмица
Фудбалски савез Србије (ФСС) доделио је Златне и Дијамантске лопте осморици играча за број одиграних утакмица у дресу националног тима, изузетну посвећеност, професионализам и посебан допринос репрезентацији, саопштио је ФСС.
У саопштењу се наводи да су одлуком Извршног одбора ФСС, Златне лопте за 50 и више наступа у дресу државног тима припале шесторици играча, а Дијамантске за 75 и више наступа, двојици српских репрезентативаца.
Златне лопте су добили Андрија Живковић, Саша Лукић, Немања Максимовић, Немања Гудељ, Никола Миленковић и Филип Костић. Дијамантска лопта је припала Александру Митровићу и Душану Тадићу. Митровић је примио Дијамантску лопту, док ће Тадићу награда бити накнадно уручена.
Селектор Србије Драган Стојковић честитао је лауреатима на признању.
"Ово морате да схватите не као поклон, то је захвалност за све оно што сте до сада урадили у фудбалу и пре свега националном дресу. И то је нешто што сте ви апсолутно заслужили. Највећа је част играти за своју земљу и бранити боје своје земље. Ви то радите одлично и ја вам желим тако да наставите. Да ви будете неки путоказ млађим играчима, да се труде, јер се таленат и пожртвовање, борбеност и те како поштују. Ви сте неко ко пише историју фудбала и трудите се да будете што бољи и да се доказујете из утакмице у утакмицу. То је нешто што људи изузетно цене и поштују", рекао је Стојковић.
"Ви сте ти који сте изабрани, одабрани да нашу земљу репрезентујете на најбољи могући начин. Како на терену, али морам да кажем и ван терена. То је један веома важан сегмент. Ви нисте, рекао бих, обични људи, ви сте одабрани да представљате боје наше земље, неко ко има велику количину одговорности. Још једном желим да вам честитам од срца и оно што је мени посебно драго, а обраћам вам се као мојим играчима, наравно фигуративно речено, велика је привилегија бити ваш селектор. Пред вама је још периода доказивања, из године у годину, из такмичења у такмичење, искрене честитке и желим вам још пуно утакмица и радости у дресу са државним грбом", додао је селектор Србије.
Председник ФСС Драган Џајић захвалио је играчима за све оно што су учинили за српски фудбал.
"Сви сте наравно каријере почели у клубовима и свакоме од вас треба да буде част и задовољство што сте у неком тренутку представљали своју земљу, без обзира на број одиграних утакмица. Да ли је то било пет, десет или затим педесет, па седамдесет и пет, неко и сто утакмица, али једног дана када не будете играли фудбал имаћете коме то да презентујете. Нека историја се пише и многе ћете учинити поносним овим вашим признањима, да ли ће то бити ваша деца, синови, кћерке, једног дана унуци. Већ сада свако од вас је дао пун допринос за српски фудбал, репрезентовали га на достојанствен начин у дресу са државним грбом, али и у вашим иностраним клубовима. Наш народ то цени, а ја вам желим срећу и да само наставите у истом ритму. Да учините да српски фудбал буде још бољи него што је био", рекао је Џајић.
"Ја лично о вама има супер мишљење као играчима, фудбал је таква игра да вам увек тражи да се доказујете, да будете најбољи. Не сумњам да и ви то желите, наравно некад играте слабије, некад боље, некад је успех, некад је неуспех, фудбал није лако занимање. Фудбал је пун емоција, фудбал је пун одговорности, али ви сте такви професионалци да сте свесни свега и нема потребе да вам ја са овог места шаљем било какве поруке. Желим у име Фудбалског савеза Србије да вам се захвалим на свему што сте до сада учинили за српски фудбал и да сви заједно у наредном периоду направите резулатате по којима ћете остати упамћени", додао је председник ФСС.
У име свих лауреата захвалио се капитен репрезентације Србије Александар Митровић.
"Лепо је кад вас поштују у клубовима где играте и где дајете голове, кад вам скандирају име. Мислим да нема ништа лепше, барем из мог искуства, када вас ваши саиграчи и ваш народ награде за сав рад и труд који сте уложили. За наду и радост коју сте им подарили. Ми овде смо донели пуно радости нашем народу, због свега и овај леп јубилеј и моје честитке свима. Верујем да ће у будућности бити још много играча који ће добити ово признање, који ће нам донети неке нове рекорде, сви се надамо и успехе. Свима честитке и заједно у нове победе", изјавио је Митровић.
Фудбалери Србије се у Старој Пазови припремају за мечеве против Летоније и Енглеске у квалификацијама за Светско првенство, које ће бити одржано 2026. године у Канади, Мексику и Сједињеним Америчким Државама.