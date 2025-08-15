clear sky
(ФОТО) ЈЕДИНИ ТРЕНЕР КОЈИ ЈЕ СА СРБИЈОМ ОСВОЈИО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ФУДБАЛУ САД ЈЕ У ШПАНИЈИ  Ево шта је Вељко Пауновић поручио пред старт у Примери

15.08.2025. 14:43
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: youtube prinstcrin/ RealOviedo

Српског тренера Вељка Пауновића очекује његов деби у Примери као тренер, пошто је успео да направи право чудо са Реал Овиједом.

Преузео их је у тешком моменту, довео их је до плеј-офа, а онда их је и одвео у најјачи ранг фудбала у Шпанији.

Сада га очекује прва утакмица, вољом жреба, Овиједо ће у првом мечу у елити ове сезоне играти против Виљареала на њиховом терену, где је сигурно да се не могу назвати фаворитом, али чак и поред тога - наде су огромне.

Вељко Пауновић је тренер који је већ показивао у прошлости да од њега највише може да се одчекује када је отписан, па је то урадио са репрезентацијом Србије до 20 година, с којом је постао првак света, а и са Овиједом који је извео из понора и довео до елите.

Он се обратио и на свом Инстаграм профилу, где је оставио једну поприлично јаку поруку.

- Сањали смо и урадили смо то... Овде смо да останемо! Сада почиње изазов који смо одувек и желели да живимо. На овом свету, ви верујете, ви патите, ви се трудите и ви се борите. То ћемо и ми урадити. За Овиједо - написао је Вељко Пауновић.

  

Вељко Пауновић Примера шпанија
Спорт Фудбал
