(ФОТО, ВИДЕО) СУЗЕ У ЛИВЕРПУЛУ: Евертон се опростио од Гудисон парка на ком је играо 133 године

Оба гола за Евертон постигао је Илиман Ндиај у 6. и 45+2. минуту.

Фудбалери Евертона су одиграли последњи меч на стадиону Гудисон парк. Клуб из Ливерпула је играо на том стадиону од 1892. године, а на њему ће од наредне сезоне играти женски фудбалски клуб Евертон.

Фудбалери Евертона ће од наредне сезоне играти на новом стадиону "Хил Дикинсон", чији је капацитет 52.888 места. Нови стадион Евертона биће званично отворен у августу.

