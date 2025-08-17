ПРЕД СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СПРИНТУ У МИЛАНУ ЗА КАЈАКАШЕ: Борба за финала и медаље, шест дебитанта у тиму Србије

Кајакашка репрезентација Србије броји 16 спортиста — 11 мушкараца и 5 девојака — који ће веслати у 10 дисциплина.

Мушки део тима чине: Страхиња Драгосављевић, Бранко Лагунџић, Вељко Вјештица, Марко Драгосављевић, Анђело Џомбета, Милош Стојков, Стефан Врдољак, Жарко Јаковљевић, Бојан Зделар, Војин Рудовић и Страхиња Буквић.

Женски део екипе: Милица Новаковић, Дина Бацељ, Анастазија Бајук, Марија Достанић и Дуња Станојев.

У екипи је чак шест дебитантских наступа на сениорском Светском првенству: Страхиња Драгосављевић, Вељко Вјештица, Милош Стојков, Жарко Јаковљевић и Војин Рудовић у мушкој, те Дина Бацељ у женској конкуренцији. Дакле, више од трећине тима чине дебитанти.

Стручни штаб предводи селектор Павле Јованов, а уз њега су тренери Симо Болтић, Урош Павловић, Урош Митјев, Ненад Косијер, Антун Новаковић, Петар Татар, као и физиотерапеут Лука Кнежевић.

„С обзиром на то да је реч о последњем такмичењу у сезони за сениорску екипу, а да је сезона била дуга, очекивања су да се боримо за финала. У дисциплинама у којима смо освајали медаље на Светском купу и Европском првенству очекујем борбу за одличја. Бићу задовољан са што већим бројем финала, јер је то основа за наредну сезону, када ће се рачунати оно што радимо за одлазак на ОИ у ЛА“, каже селектор Павле Јованов.

Селектор не жели да лицитира бројем медаља нити да на тај начин ствара притисак на такмичаре:

„Добро смо се припремали за наступ на СП. Део припрема обављен је на Сребрном језеру, а део у матичним клубовима. Путујемо са тренутно најбољим посадама и тренерима које имамо“, закључује Јованов.

Кајакашка репрезентација Србије чека медаљу са сениорског Светског првенства од 2019. године, када је освојено сребро у Сегедину.

Репрезентација путује у уторак, у раним јутарњим сатима, директним летом Београд–Милано. Такмичење стартује у среду и траје до недеље.

Дисциплине — мушкарци (7):

К1 200 м – Страхиња Драгосављевић

К1 500 м – Бранко Лагунџић

К2 500 м – Вељко Вјештица / Марко Драгосављевић

К4 500 м – Анђело Џомбета / Милош Стојков / Стефан Врдољак / Жарко Јаковљевић

К1 1000 м – Бојан Зделар

К1 5000 м – Војин Рудовић

КЛ2 200 м – Страхиња Буквић

Дисциплине — жене (3):

К1 200 м – Милица Новаковић

К1 500 м – Милица Новаковић

К4 500 м – Дина Бацељ / Анастазија Бајук / Марија Достанић / Дуња Станојев