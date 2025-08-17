ТИНКИЗИЈАН: Хоћу своју прву Лигу шампиона, "цигани", видимо се у уторак
17.08.2025. 16:30 17:04
Фудбалер Црвене звезде Наир Тикнизјан рекао је да жели да заигра у елитном клупском такмичењу први пут у каријери и позвао навијаче да дођу у што већем броју у уторак, на први меч против Пафоса у плеј-офу Лиге шампиона.
"Хоћу своју прву Лигу шампиона, ви сте ми потребни за то. 'Цигани', видимо се у уторак", поручио је Тикнизјан на српском језику са званичне Инстаграм странице клуба.
Црвена звезда у уторак од 21 час дочекује Пафос у првом мечу плеј-офа Лиге шампиона. Реванш је седам дана касније.