ТИНКИЗИЈАН: Хоћу своју прву Лигу шампиона, "цигани", видимо се у уторак

17.08.2025. 16:30 17:04
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
tinkizijan
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалер Црвене звезде Наир Тикнизјан рекао је да жели да заигра у елитном клупском такмичењу први пут у каријери и позвао навијаче да дођу у што већем броју у уторак, на први меч против Пафоса у плеј-офу Лиге шампиона.

"Хоћу своју прву Лигу шампиона, ви сте ми потребни за то. 'Цигани', видимо се у уторак", поручио је Тикнизјан на српском језику са званичне Инстаграм странице клуба.

Црвена звезда у уторак од 21 час дочекује Пафос у првом мечу плеј-офа Лиге шампиона. Реванш је седам дана касније.

фк црвена звезда лига шампиона
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
