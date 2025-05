(ФОТО, ВИДЕО) ВИШЕ ОД 20 ЉУДИ ПОВРЕЂЕНО ТОКОМ СЛАВЉА: Навијачи Хамбурга утрчали на терен и прославили повратак у Бундеслигу

Хамбургер је у суботу увече на свом терену победио Улм резултатом 6:1 и коло пре краја обезбедио повратак у Бундеслигу.

По завршетку утакмице уследило је славље навијача Хамбургера, који су утрчали на терен.

OFFICIAL✅



Hamburg dominates with a stunning victory before 57,000 passionate fans, securing their RETURN to the Bundesliga.



After 2,555 days of struggle, they reclaim their status as a TOP-flight team.



The Dinosaur roars again.⚪🔵⚫

— World Stadiums🏟 (@Worldstadium_EN) May 10, 2025