ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У СУБОТУ ГОСТУЈУ БОРЦУ У ЧАЧКУ: Убљани заборављени време за бодове
Фудбалери Кабела никако нису имали среће прошлог викенда када су, након солидне игре поражени од Јединства голом Хорда у 95. минуту.
Након болног пораза Кабеловци су скренули пажњу и на судијске грешке које су утицале на резултат, а подсетили су и на потпуно регуларан гол Вука Бошкана који је поништен у дуелу с Текстилцем (0:0).
Шансу да се врате на прави пут Новосађани имају у суботу од 16.30 сати у Чачку када гостују Борцу. Штопер Кабела Марко Павић очекује реакцију екипе и добру игру у Шумадији.
– Не желим да се враћам на пораз против Јединства и сав фокус нам је на мечу у Чачку. Они су такође поражени у прошлом колу, последњи су на табели, али то никако не сме да нас завара. Свесни смо од првог кола да ако некога потценимо имаћемо проблем. Идемо у Чачак одлучни да одиграмо квалитетних 90 минута и вратимо се у Нови Сад са три бода - рекао је Павић.
Након гостовања Борцу, Кабел дочекује екипу Земуна 14. септембра.